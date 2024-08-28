البحث عن علاج للسرطان مستمر رغم إنفاق تريليون دولار في عقد

خلال السنوات الأخيرة بدأ يظهر على السطح أمام الأشخاص المصابين بأشكال عدوانية من سرطان الثدي والرئة والبروستات شريان حياة مع ظهور علاجات جديدة في السوق، بما في ذلك ((انهيرتو)) من شركة استرازينيكا وعقار ((كيترودا)) من شركة ((ميريك)) و((بلوفيكتو)) من شركة ((نوفارتيس))،

لكن لم يظهر سلاح جديد لمحاربة سرطان البنكرياس، الشكل الأكثر فتكاً للمرض، والذي يقتل سبعة من كل ثمانية مرضى في غضون خمس سنوات من التشخيص، والعلاج المتاح الوحيد هو عقار ((فولفيرينوكس))، وهو عبارة عن كوكتيل من أربعة أدوية، تمت الموافقة على أحدها لأول مرة في عام 1962.

وحسبما يشير أنيربان مايترا، أخصائي الأورام، الذي يبحث في سرطان البنكرياس في مركز إم دي أندرسون للسرطان في هيوستن بولاية تكساس: ((إنه الحلقة الضعيفة في مكافحة السرطان)).والنضال من أجل اكتشاف علاجات سريعة لسرطان البنكرياس، إلى جانب أنواع أخرى، بما في ذلك سرطان القولون والدماغ، يأتي على الرغم من أن شركات الأدوية أنفقت ما يقرب من تريليون دولار على مدى العقد الماضي للاستحواذ على مطوري أدوية الأورام، وذلك وفقاً لمؤسسة ((إيفاليويت)).

إن سبب تجاهل أنواع معينة من السرطان رغم تواصل الابتكار الابتكار وعقد الصفقات يأتي جزئياً نتيجة للبيولوجيا المعقدة، التي تجعلها غير قابلة للعلاج من خلال منتجات تغطي نطاقاً واسعاً مثل عقار ((كيترودا))، الذي تمت الموافقة عليه الآن كعلاج لـ 40 شكلاً من أشكال المرض.

لكن المشكلة تأتي أيضاً نتيجة لنطاقات وضع شركات الأدوية والحكومات والجمعيات الخيرية رهاناتها على عمليات البحث والتطوير، فقد ركز ما يقرب من نصف التجارب البالغ عددها 2143 تجربة، التي تم إطلاقها العام الماضي على سرطان الثدي والرئة والدم، بينما كان أقل من 8 في المائة يستهدف علاجات سرطان البنكرياس، وفقاً لمزودة البيانات ((إيكفيا)).

وهكذا استفادت أبحاث سرطان البنكرياس من 317 دولاراً فقط من التمويل العام والخيري لكل حالة وفاة على مستوى العالم بين عامي 2016 و2020، مقارنة بنحو 3600 دولار من أموال المنح لكل حالة وفاة لسرطان الثدي، وفقاً لدراسة نشرتها مجلة لانسيت العام الماضي.

إن تمويل المنح يعد ضئيلاً للغاية مقارنة بالإنفاق على البحث والتطوير من قبل شركات الأدوية، ولكنه حيوي لمزيد من الأبحاث التجريبية، وقد بلغ إجمالي تمويل المنح العالمية للسرطان 13 مليار دولار في عام 2019 مقابل 83 مليار دولار، أنفقتها شركات الأدوية الأمريكية على الأبحاث، والتي كان من الممكن أن تمول نسبة كبيرة منها تجارب الأورام، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس.

وقالت جولي فليشمان، الرئيسة التنفيذية لشبكة عمل سرطان البنكرياس: ((لا يوجد لسرطان البنكرياس مناصرون للمرضى لأنهم جميعاً يموتون)). وأضافت أن تطوير الأدوية في هذا المجال تميز بـ((تاريخ طويل من الإخفاقات))، حيث أنفقت الشركات غالباً مئات الملايين من الدولارات فقط لعلاج يفشل في التجارب السريرية.

وقال تشارلي فوكس، رئيس قسم الأورام في شركة روش والشركة التابعة لها جينينتك: ((من وجهة نظر تجارية هناك مسار أسهل للمضي قدماً عندما يكون نوع السرطان منتشراً للغاية مثل سرطان الثدي)).وتفسر ندرة العلاجات الجديدة لبعض أشكال المرض الحماس الكبير المستثمرين تجاه شركة

((ريفيلوشن ميديسينز))، فقد ارتفعت القيمة السوقية لمجموعة التكنولوجيا الحيوية بنحو 50% إلى أكثر من 7 مليارات دولار هذا العام، بعد أن أصدرت بيانات في مرحلة مبكرة تظهر أن العلاج المناعي الجديد، الذي تنتجه أوقف نمو الورم في النوع الأكثر شيوعاً من سرطان البنكرياس.

وتعد كلير مايرسون، مديرة تكنولوجيا المعلومات السابقة البالغة من العمر 54 عاماً والتي تعيش في أوكسفوردشاير، من بين أولئك الذين استفادوا من تركيز صناعة الأدوية على أنواع السرطان المنتشرة.

وتتلقى مايرسون العلاج من سرطان الثدي المتقدم النقيلي منذ أواخر عام 2015، وفي حين لم يكن لعقار بيرجيتا من شركة روش تأثير أولي كبير، فقد ساعد دواء ((كادسيلا)) وهو علاج آخر من الشركة، في كبح نمو الورم لديها لمدة ثماني سنوات.

ويُظهر التقدم في هذا المجال كيف يمكن للعلم أن يقلب الاحتمالات في رعاية مرضى السرطان، ويعتبر عقار ((إهيرتو)) الذي طورته شركة ((أسترازينيكا)) والمجموعة اليابانية ((دايتشي سانكي)) أكثر الأدوية المضادة نجاحاً في تعزيز معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل جذري، من خلال استهداف البروتين.

تم اعتماد العقارين الرئيسيين المتاحين لعلاج مرضى سرطان القولون منذ أكثر من عقدين من الزمان، ولكن هناك الآن علاجات جديدة تلوح في الأفق، إذ تتعاون شركتا بيونتيك وجينينتيك في مجال تطوير لقاح لسرطان القولون والمستقيم، يهدف إلى وقف نمو الورم بعد الجراحة، وذلك بعد تحقيق نتائج واعدة في تجربة صغيرة في مرحلة مبكرة، كما تعمل الشركتان على تطوير لقاح لسرطان البنكرياس، وهو أيضاً في مرحلة مبكرة من التطوير السريري.

وقال تشارلي فوكس من جينينتيك: إن الشركتين كانتا تهدفان إلى أكثر من مجرد ((فوائد تدريجية صغيرة))، مشددا على أن لقاح سرطان البنكرياس ((يعد تقدماً كبيراً في مرض صعب للغاية.. ولا نعتقد أنه مهم من حيث الصحة العالمية فحسب، بل نرى أنه سيكون له في الواقع فرص عملية واعدة)).

كذلك حصلت شركة بريستول مايرز سكويب هذا العام على موافقة سريعة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جديد للعلاج المناعي يستهدف نفس الطفرة الجينية مثل عقار ((ريفيلوشن ميدسينز)) الرائد، كعلاج من الخط الثاني لعلاج مجموعة فرعية صغيرة من حالات سرطان القولون والمستقيم.

وقال جولدسميث من شركة ((ريفليلوشن ميديسينز)) إن سرطان البنكرياس كان ((أرضاً قاحلة)) للعلاجات الجديدة، لأنه ليس نوعاً من أنواع السرطان المستجيب للمناعة، ما يعني أنه لم يستجب أبداً لفئة من أدوية العلاج المناعي المعروفة باسم مثبطات نقاط التفتيش التي أعادت تعريف أجزاء كبيرة من رعاية السرطان.

ويمكن لهذه الأدوية الجديدة تحويل سرطان البنكرياس إلى ((ورم أكثر سخونة))، وأكثر استجابة للمناعة من خلال تنشيط ما يعرف بجين ((كراس))، مما يفتح الباب أمام إمكانية الاستجابة لمثبطات نقاط التفتيش مثل دواء ((كيترودا))، الذي يحقق مبيعات ضخمة تبلغ نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وفي حين أنه تمت الموافقة على اختبار الدم لسرطان البروستاتا في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود فلم تتم الموافقة على اختبار مماثل، يُعرف باسم خزعة السائل، لسرطان القولون إلا في الشهر الماضي، لكن لا يزال مثل هذا الاختبار لسرطان البنكرياس بعيداً.

وقال حلمي الطوخي، الرئيس التنفيذي لشركة ((جاردانت هيلث)) التي تقف وراء اختبار الدم الجديد لسرطان القولون، والذي يعرف باسم ((شيلد)): ((إن الخزعات السائلة تقدم وعداً ((بإزالة الكثير من التفاوت الصحي)) الموجود حول إجراء اختبار السرطان)).

ويفوت حوالي 30 في المائة من البالغين المؤهلين، الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً أو أكثر في الولايات فحص تنظير القولون، والذي يتطلب من المرضى تجنب الطعام لمدة 24 ساعة قبل الإجراء والتخدير. لذلك فإن الإقبال منخفض بشكل خاص بين الفئات العمرية الأصغر سناً.

وقال الطوخي: ((إن توسيع اختبارات الدم للتحقق من وجود أنواع متعددة من السرطان يمثل مفتاحاً مهماً لفحص سرطان البنكرياس. وفقط سرطانات الثدي والبروستات والقولون والرئة لديها برامج فحص واسعة النطاق في الولايات المتحدة)).