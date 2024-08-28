«الباسو تي» بطل كأس مهرجان منصور بن زايد ببلجيكا

توج الجواد الهولندي ((الباسو تي)) للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة كوب فاندربيك، بطلاً لسباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ((قوائم)) لمسافة 2170 متراً، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 20 ألف يورو برعاية النسخة 16 للمهرجان العالمي، والذي أقيم أول من أمس بحضور 40 ألف متفرج بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا.

وتقام سباقات المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وجاء فوز ((الباسو تي)) البالغ من العمر خمس سنوات، خاطفاً وبفارق أقل من نصف طول عن غريمه والمرشح الأول، الجواد ((سوكو)) للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس مايكل فورست، فيما جاءت ثالثة الفرس ((فريدا)) للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة فابي ليفيبفري.

توج الفائزين محمد السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ولكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحميد المنصوري من سفارة الإمارات في بروكسل، ونيللى فليبوت رئيس رابطة الخيول العربية في مملكة بلجيكا.

وتقدم السفير محمد السهلاوي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على الدعم المتواصل الذي يقدمه سموه لإحياء نشاط الفروسية، ورفع أسهم الخيول العربية في العالم، موضحاً أن توجيهات سموه، قادت إلى النجاح الكبير الذي يحققه المهرجان.

وأشاد السهلاوي باهتمام الدولة بهذه الرياضة التراثية، وثمن الجهود الكبيرة التي تقام لتطويرها وازدهارها، وقال إن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعد عرساً تراثياً، لما يعنيه من تخليد ووفاء وعرفان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

إشادة

ومن جهتها أعربت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان بمدينة وارجيم، مشيرة إلى أنه أكبر السباقات في الموسم في بلجيكا، حيث تم تصنيفه ((قوائم))، وجاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

وأشادت صوايا بالحضور، والجمهور الغفير من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، الذي فاق التوقعات، في حين اجتذب السباق خيولاً ذات وزن ثقيل أبرزها ((سوكو)) صاحب الانتصارات الباهرة في السباقات المصنفة، وتقدمت بالشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الراعية للمهرجان، ولكل من ساهم في النجاح الذي تحقق.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.