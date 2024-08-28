6 فرسان يمثلون الإمارات في مونديال فرنسا للقدرة

اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية، القائمة النهائية للفرسان والخيول المشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، المصنفة ((3 نجوم))، التي تستضيفها ميادين مونبازييه في جنوب غربي فرنسا يوم 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة نحو 150 فارساً وفارسة من 25 دولة حول العالم.

وتضم القائمة النهائية لفريق الإمارات 6 فرسان، هم سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة ((كاسلبار كدبارا))، وسالم حمد ملهوف بطل نسخة 2021، ووصيف نسخة 2023، على صهوة الفرس ((هالة))، التي حقق على صهوتها تلك الألقاب، وفارس أحمد المنصوري على صهوة ((هدير))، وسعيد أحمد راشد الشامسي، والذي سيشارك على صهوة ((ديفا دي جاليما)) أو ((مبهر))، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد ((ماجيك جلين تورك))، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة ((الشميمي)).

ثقة كبيرة

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن الثقة كبيرة بفرسان الإمارات لمواصلة الريادة العالمية في بطولات العالم للقدرة والتحمل، حيث يضم فريق الإمارات مجموعة من أصحاب الخبرة، سيكون الرهان عليهم لاعتلاء منصة التتويج في المحفل الدولي، الذي سيكون محط أنظار الجميع في عالم الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

مشيراً إلى أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً بالإنجازات، أبرزها الإنجاز العالمي لـ((فارس العرب))، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة 2012، في المملكة المتحدة، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، إضافة إلى تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في إسبانيا.

خبرة وطموح

وأضاف العظب أن فريق الإمارات يتسلح بالخبرة والطموح وروح الفريق الواحد في المهمة القادمة بمونديال فرنسا، وسيكون الجميع على قدر التحدي والمسؤولية للمنافسة وتحقيق إنجازات جديدة، تضاف إلى رصيد الإمارات في هذه الرياضة العريقة، سواء على مستوى منافسات فئة الفردي، أو فئة الفرق، ضمن فعاليات الحدث، الذي يستقطب نخبة الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم.

مؤكداً أن الوفد الإداري لبعثة الإمارات، بمتابعة من الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، سيحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشاركة فرساننا في البطولة العالمية.

مسيرة وإنجازات

ويعد فريق الإمارات من أكثر الفرق المرشحة للقب، عطفاً على المسيرة الحافلة والإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في تاريخ البطولة على مر السنوات الماضية، حيث لم يغب فريق الإمارات عن منصة التتويج في النسخة الماضية، التي استضافتها قرية بوذيب العالمية في فبراير 2023، بعد أن حقق الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، الوصافة والميدالية الفضية في النسخة الماضية بالإمارات، ليعود للمشاركة في هذه النسخة على ذات الفرس ((هالة))، بطموح استعادة اللقب، بعد تتويجه بذهبية الفردي في مونديال بيزا بإيطاليا عام 2021.

من جهة أخرى، أعلن الفريق الملكي البحريني عن قائمة الفرسان المشاركين في البطولة، بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بطل النسخة الأخيرة في قرية بوذيب بالإمارات 2023، والذي سيشارك في مونديال فرنسا 2024، على صهوة الجواد ((أفيريست لا ماجوري))، بمشاركة الفرسان:

جعفر ميرزا مع الجواد ((بولت دي فانيلز))، الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة مع الجواد ((فيز فاجيولي))، عثمان العوضي مع الجواد ((إرمين دارتاغنان))، وسلمان عيسى مع الجواد ((إلمير دي بوزولز))، فيما سيكون الفرسان الاحتياط هم: سرحان حميد مع الجواد ((دي جود))، وحمد عيسى مع الجواد ((ديسي لا ماجوري)).