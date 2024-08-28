الهاملي: «البارالمبية» فرصة لـ«فرسان الإرادة» لمواصلة مسيرة الفخر

شارك محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، عضو اللجنة الدولية، رئيس بعثة الإمارات في الألعاب البارالمبية ((بارالمبية باريس 2024))، في حمل شعلة الدورة أول من أمس في جولتها الأخيرة بباريس قبل وصولها إلى مقر افتتاح الدورة مساء اليوم في المسافة الواقعة بين شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد.

وتناوب أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية، في اليوم الأخير، على حمل الشعلة التي طافت ما يقرب من 50 مدينة منذ وصولها إلى الشواطئ الفرنسية يوم الأحد الماضي قادمة من ستوك ماندفيل في بريطانيا، مسقط رأس الألعاب البارالمبية بعد مرورها تحت القنال الإنجليزي.

وعبر الهاملي عن تقديره للجنة المنظمة الفرنسية للألعاب البارالمبية، والاحتفاء المجتمعي بمسيرة شعلة الدورة في شوارع باريس، وتقدير الجماهير لفعاليات هذه الدورة المميزة.كما حرص الهاملي أمس على لقاء أعضاء بعثة الإمارات في قرية الرياضيين، وطالبهم فيه ببذل قصارى جهدهم ليكونوا عند حسن الظن وتجسيد الطموحات الموضوعة عليهم طوال الفترة الماضية.

وقال: ((أصحاب الإرادة دائماً ما يؤكدون أنهم على قدر التحدي، ومسيرة إنجازات الإمارات في الألعاب البارالمبية على مدار آخر 24 عاماً، والتي شهدت تتويجهم بـ22 ميدالية ، تشهد لهم بذلك)). وأضاف: ((ستكون ((باريس 2024)) فرصة لهم لمواصلة هذه المسيرة المكللة بالفخر)).

وواصل لاعبو بعثة الإمارات تدريباتهم في العاصمة الفرنسية باريس استعداداً لانطلاق منافسات الدورة، حيث ستكون البداية بألعاب القوى والرماية والدراجات اعتباراً من الغد. وكثف الثلاثي محمد الكعبي، ونورة الكتبي، وذكره الكعبي، لاعبو منتخب الإمارات لألعاب القوى البارالمبي من تدريباتهم البدنية، استعداداً لمشاركتهم في منافسات دفع الجلة، تحت إشراف مدربهم صلاح العيوني في الصالة الرياضية بمركز ((أوجستي ديلون)) الرياضي.