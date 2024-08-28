الشارقة وكلباء.. مباراة صعبة

يشهد استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم ختام اليوم الأول للجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بين أصحاب الأرض وضيفه اتحاد كلباء في مواجهة تبدو صعبة من واقع مواجهات الفريقين التي تتميز بالندية.

لا سيما بعد نتائج الجولة الأولى التي وضع فيها الشارقة أول 3 نقاط في رصيده بالفوز خارج ملعبه على دبا الحصن، وانتزاع اتحاد كلباء نقطة غالية من حامل اللقب الوصل وهو يسعى لإثبات قوته بالعودة من ملعب مضيفه بنقطة على الأقل.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية تحت إشراف المدرب كوزمين، وتبدو صفوف الفريق مكتملة من خلال الدفع بنفس التشكيلة التي فاز بها الفريق على دبا الحصن 4 ـ 1، ويعول المدرب كوزمين على المعنويات العالية للفريق زيادة على المساندة الجماهيرية المتوقعة لكونها أول مباراة للفريق على ملعبه، وشدد كوزمين، على أهمية المباراة.

بدوره يسعى كلباء إلى إحراج الشارقة على أرضية ملعبه ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الصربي رازوفيتش المدير الفني لكباء إلى استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين عقب العرض الجيد الذي قدمه الفريق ضد الوصل حامل اللقب بعد نهاية اللقاء على وقع التعادل 2 ـ 2، وقام الجهاز الفني بتصويب الأخطاء، ووضع الخطة المناسبة لتخطي عقبة الشارقة.

وقال المدرب كوزمين: ((علينا أن نكون في جاهزية عالية، ونُواصل إظهار العزيمة والإصرار، حيث إن المُنافس يتمتع بقدرات جيدة، مما يزيد من التوقعات بصعوبة المواجهة على الفريقين، نركز على دراسة الفريق المُنافس، واحترام قدراته، والعمل على فرض أسلوبنا الخاص خلال مجريات المباراة، والفريق الذي يبذل جهداً أكبر ويخلق فرصاً أكثر تتضاعف حظوظه في تحقيق الانتصار)).

وأضاف كوزمين: ((نُبدي اهتماماً كبيراً في اختيار اللاعبين المناسبين من النواحي الفنية والمادية ونهدف لاستقدام لاعبين يملكون الشغف والحماس لتقديم الإضافة الحقيقية للفريق، ثقتنا كبيرة في المجموعة الحالية من اللاعبين الذين سبق لهم أن حققوا الكثير مع الفريق، مع التأكيد على السعي نحو تعزيز نوعية وقدرات دكة البدلاء)).

وتحدث كوزمين عن منافسه قائلاً: المباريات مع كلباء دائماً ما تكون حافلة بالتحدي والندية، واتحاد كلباء يتمتع بقدرات جيدة تحت قيادة مدرب متميز، مما يزيد من صعوبة المباراة.وفي إجابة عن سؤال حول كيفية تخطيطه للتعامل مع لاعب اتحاد كلباء مهدي قائدي، قال كوزمين: قائدي يعتبر لاعباً جيداً ومهماً لفريقه، ولكن الشارقة يركز بشكل أكبر على طريقة لعبه وأدائه الخاص بدلاً من التفكير في المنافسين، حيث يعمل على فرض أسلوبه الخاص في كل مباراة.

وفي نهاية حديثه، أعرب مدرب الفريق الأول عن ثقته الكبيرة في اللاعبين الحاليين الذين حققوا الكثير مع الفريق، وأكد على أنه يسعى لتحسين التشكيلة بإضافات مهمة وتعزيز الدكة، ولكنه لا يرغب في التعاقد مع لاعبين ليسوا على مستوى التطلعات، حتى لو كانت تكلفتهم منخفضة، مشيراً إلى أن اختيار اللاعبين يتم بهدوء ودون ردود فعل عاطفية.

تحدث مدرب الشارقة كوزمين عن نقاش جماهير فريقه فيما يتعلق بالانتدابات واللاعبين الجدد، حيث أبدى اهتمامه الكبير باختيار اللاعبين المناسبين من النواحي الفنية والمادية، مؤكداً أن هدفه هو اختيار لاعبين لديهم شغف وحماس لتحقيق البطولات وإضافة قيمة حقيقية للفريق.

تأكيد

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء أن فريقه تنتظره مباراة قوية ضد الشارقة، مشيراً إلى أنه قام بتجهيز النمور بصورة جيدة، ونتطلع إلى تقديم مباراة كبيرة وتحقيق النتيجة الإيجابية رغم ظهور بعض حالات الإصابة الطفيفة على بعض لاعبي كلباء، وأبدى تحفظه عن أبرز المشاركين خلال لقاء الشارقة.

وعرج المدرب لنتيجة التعادل التي حققها الفريق خلال الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل حامل النسخة الأخيرة من المسابقة، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين عالية ولديهم الرغبة في التواجد أمام الشارقة ومواصلة تقديم العرض الجيد خلال مباراة اليوم وفي كل المواجهات المقبلة، معرباً عن أمله في تواجد الجمهور بعد الوقفة القوية لأنصار النادي خلال لقاء الوصل.