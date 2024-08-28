الوصل ودبا الحصن.. تعويض النقاط الضائعة

يلتقي الوصل وضيفه دبا الحصن على ملعب استاد زعبيل في الخامسة و55 دقيقة من مساء اليوم، في إطار الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ويجمع بين الفريقين رغبة الفوز في أول مواجهة بينهما المحترفين، ولتعويض فقدان النقاط في الجولة الأولى، بعدما تعادل الوصل مع مضيفه كلباء 2 - 2، وخسر دبا الحصن أمام ضيفه الشارقة 1-4، ليحتل ((الإمبراطور)) المركز الثامن بنقطة واحدة، ودبا الحصن في المركز 12 دون نقاط.

ويسعى دبا الحصن لمصالحة جمهوره عقب هزيمة الجولة الأولى أمام الشارقة برباعية، وقام الجهاز الفني بتصحيح هفوات اللقاء، خصوصاً على مستوى خط الدفاع الذي تحمل العبء الأكبر خلال المواجهة الافتتاحية، خصوصاً بعد طرد إبراهيما سيسي أبرز الغائبين عن لقاء اليوم في صفوف المدرب البرازيلي كايو زاناردي.

وقام الجهاز الفني بوضع الخطة المناسبة التي تمكنه من تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب فريق الوصل، ويتوقع أن يدفع زاناردي بالأسماء ذاتها التي حضرت في المواجهة الافتتاحية.وتحدث ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن مواجهة الفريقين اليوم، قائلاً: ((دبا الحصن فريق جيد، وضيف جديد على الدوري، ولم يكن محظوظاً في مباراته الأولى بالبطولة، لطرد لاعبه في وقت مبكر.

وذلك لم يظهر نقاط قوة الفريق، الذي لديه بعض المميزات عندما يتعلق الأمر بالهجوم، لتنوع أساليب الأداء لديه، وأعتقد أننا نحتاج إلى تقديم أداء جيد أمام جمهورنا وفي ملعبنا، ونبدأ الموسم بنتيجة وبأداء جيد)).

وتحدث المدرب الصربي عن تعادل الوصل في مباراته الأولى بالدوري أمام كلباء 2-2، بقوله: ((مباراتنا مع كلباء كانت صعبة خارج ملعبنا، وخاب توقعنا بعض الشيء، لأننا تحكمنا بالمباراة حتى اللحظة الأخيرة عندما سجل المنافس هدف التعادل الثاني، وأعتقد أننا لم نكن في المستوى الذي كنا نرغب بالظهور عليه، وعلينا التصرف بالمزيد من الذكاء في مبارياتنا الأولى بالدوري لنحقق الفوز، ونحصل على نقاط المباريات كاملة)).

وعن إمكانية تبديل لاعبي الوصل الدوليين مبكراً حال الاطمئنان على النتيجة أمام دبا الحصن، خصوصاً وأن هناك تجمعاً ومباراة قوية مع المنتخب الوطني الأول بعد أيام، قال ميلوش: ((من مصلحة المنتخب الوطني مشاركة اللاعبين الدوليين في دقائق المباريات كاملة، لأن الأندية بدأت المنافسات الرسمية قبل أيام قليلة، وبعد فترة تجمع وتدريبات طويلة، وهو الأمر الذي يستلزم الوصول بهم إلى كامل الجاهزية الفنية والبدنية، قبل خوض أي مباراة مع المنتخب، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال خوض المزيد من المباريات الرسمية)).

وقال البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن، إنه عمل على إصلاح أخطاء فريقه في مباراته بالجولة الأولى، تحضيراً للقاء الوصل.وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الوصل: ((لدينا مباراة مهمة ضد فريق قوي ويتمتع بانسجام كبير بين لاعبيه، ويدخل المسابقة مدافعاً عن اللقب الذي ناله الموسم الماضي)).وأضاف: ((نحرص على تقديم مباراة جيدة خارج أرضنا، ولاعبو دبا الحصن، يستحقون تحقيق النتائج الإيجابية)).

رغبة

أما سفيان بوفتيني لاعب الوصل، فقال: ((نخوض مباراتنا أمام دبا الحصن مثل بقية مبارياتنا، ولن تكون سهلة، وعلينا بذل أقصى جهدنا لتحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الأولى، ولا بد من التركيز اليوم، لأن دبا الحصن يشارك للمرة الأولى في المحترفين، ولديه الرغبة في ضمان الاستقرار وجمع أكبر عدد من النقاط، ونحن بدورنا نتعامل مع كل بطولة على حدة، ومع كل مبارياتنا خطوة بخطوة، ونطمح إلى المنافسة على جميع ألقاب المسابقات التي نشترك فيها هذا الموسم)).

بدوره، قال حسين عباس لاعب دبا الحصن: ((ستكون مباراتنا اليوم، صعبة لأننا سنقابل حامل اللقب، كما أن الوصل لديه تاريخ عريق)). وأضاف: ((نحن نعمل جاهدين على ضبط تشكيلتنا، والوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة قبل اللقاء)).وأتم قائلاً: الوصل فريق قوي، ونعرف الصعوبات التي تنتظرنا في المباراة، ولكنني واثق في أننا سنلعب مباراة رائعة تسعد جمهورنا.