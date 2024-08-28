الجزيرة والعروبة.. تضميد الجراح بالانتصار الأول

يلتقي الجزيرة وضيفه العروبة عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، في يدخلها الفريقان وهما يعانيان من جراح الجولة الأولى بعد خسارة الجزيرة أمام بني ياس 0 - 2، وخسارة العروبة الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة أمام النصر 1 - 5، ما يمنح الفريقين دافعاً كبيراً لتضميد الجراح وتعويض الخسارة السابقة مع تحقيق الفوز الأول في المنافسة وبداية حصد النقاط في مشوار البطولة التي يخوضها الفريقان بطموحات مختلفة.

وأدى الجزيرة عدداً من التدريبات عقب مباراة بني ياس، ركز خلالها الجهاز الفني على معالجة السلبيات، والتدريب على الجمل التكتيكية وطريقة اللعب الجديدة التي أصبح يعتمد عليها الفريق، بجانب تحديد خيارات التشكيلة التي سيدفع بها الجهاز الفني في اللقاء.

ويفقد الفريق اليوم جهود الثنائي، المدافع كريم رقيق والمهاجم عمر تراوري بسبب الإصابة، وعلى المستوى الإداري أعلن النادي عن تقديم العديد من الجوائز العينية للجماهير والتي سيجري السحب عليها بين شوطي المباراة، وذلك في خطوة تستهدف مواصلة الحشد الجماهيري وتقديم الدعم المعنوي للاعبين.

بدوره، أكمل العروبة إعداده للقاء الجزيرة بعد سلسلة من التدريبات التي أعقبت المواجهة الافتتاحية الأولى التي خاضها الفريق ضد النصر وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 5 - 1، ودعا مجلس إدارة العروبة لاعبي الفريق إلى ضرورة تناسي أحداث مباراة العميد والتفكير في لقاء اليوم وتنفيذ خطط وتوجيهات المدرب البرتغالي برونو بيريرا.

واشتملت التدريبات على خطة اللعب التي سيواجه بها المدرب فريق الجزيرة، كما خضع حراس المرمى إلى تدريبات خاصة، وذلك عقب الهفوات التي ارتكبها الحارس طلال عيسى أمام العميد، والتي نتج عنها تسجيل رماة النصر خمسة أهداف.

وأكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة تركيز فريقه بالكامل من جهازين فني وإداري ولاعبين على مباراة العروبة، بهدف تحقيق الفوز، ذاكراً أن كل لاعب يشعر بالحماس ولديه رغبة في تعويض النتيجة السلبية أمام بني ياس.

وأشار عموتة إلى اكتمال الجاهزية للقاء، وقال: الفريق أكمل تحضيراته للقاء بعد مراجعة أخطاء المباراة السابقة التي لم تتم بالشكل المطلوب ولا بالطريقة التي تتناسب مع إعدادنا وتحضيراتنا في مرحلة الإعداد للموسم، أهدرنا العديد من الفرص ووقعنا في أخطاء دفاعية عاقبنا به الخصم الذي وصل للمرمى مرتين وأحرز هدفين.

واستطرد عموتة: كانت لدينا العديد من الإيجابيات أيضاً مثل نجاحنا في الوصول وتهديد مرمى المنافس، صناعة الفرص نقطة جيدة، ويجب أن نركز فقط على كيفية الاستفادة منها وتحويلها إلى أهداف، لا أريد وضع اللاعبين تحت الضغط وكل ما أطلبه اللعب بهدوء وتركيز وأن نقاتل بشكل جماعي، لأننا كمجموعة نتحمل كل تفاصل اللقاء سواء الدفاعية أم الهجومية، كما أن الفوز يكون للجميع.

ظروف متشابهة

فيما قال برونو بيريرا مدرب العروبة، إن ظروف الفريقين اليوم متشابهة للخسارة في جولة الافتتاح، وأن ذلك يجعل كل فريق يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أول فوز في مشوار البطولة، وأضاف: سنقاتل من أجل كسب النقاط الثلاث رغم قوة الفريق المنافس، فقط يجب أن نضع كامل تركيزنا على اللقاء وأن نتحلى بالثقة وأن نمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا.

وأشار مدرب العروبة إلى أن فريقه واجه منافساً قوياً ((النصر)) في المباراة السابقة، واجتهد أمامه دون أن يحالفه التوفيق وأضاف: نخوض مباراة قوية أخرى أمام الجزيرة ويجب أن نستفيد من الأخطاء السابقة وأن نلعب بتركيز أكبر مع مضاعفة الجهد والتحلي بالإصرار بجانب الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء واستغلال الفرص حتى نؤكد قدرتنا على الفوز ونفوز بالنقاط الثلاث.

وشدد برونو بيريرا مدرب العروبة، على أن فريقه سيقاتل على النقاط الثلاث عندما يحل ضيفاً على الجزيرة اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.وقال بيريرا في المؤتمر الصحافي التقديمي: ((سنواجه الجزيرة الذي لم ينه مباراته الأولى في الدوري بالطريقة المنشودة مثل العروبة، وخسر الجولة الأولى أمام بني ياس، ونحن كذلك خسرنا أمام النصر)).

وأضاف: ((واجهنا فريقاً قوياً في مباراتنا الأولى، تنتظرنا مباراة ثانية أمام الجزيرة القوي أيضاً، ونعمل على الظهور بأفضل مستوى من الصورة التي ظهرنا بها في مباراتنا الأولى)).واختتم قائلاً: ((يجب أن نمضي قدماً في مسيرتنا، وتركيزنا الكامل سيكون على مباراتنا أمام الجزيرة، ونتمنى الخروج بنتيجة إيجابية)).

ومن جانبه، قال بوبكر تراولي لاعب العروبة: ((الجزيرة فريق قوي، ونحن نحترمه، وسنبذل كل جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية)). وأضاف: ((يجب أن ننسى مباراتنا السابقة، ونأمل أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونحن جاهزون للمواجهة)). وأكمل: ((لدينا الوقت للتحسن، وتقديم مباريات أفضل، ونسعى إلى جمع أكبر عدد من النقاط من مبارياتنا المقبلة)).

الحسين عموتة:

يجب أن نركز على الاستفادة من الفرص

بيريرا:

نتطلع إلى تعديل الصورة المهزوزة للعروبة