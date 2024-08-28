النصر وبني ياس.. مواصلة الانتصارات

يتطلع النصر وضيفه بني ياس إلى مواصلة انتصاراتهما في دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقي الفريقان في الساعة 8:30 مساء اليوم لحساب الجولة الثانية من منافسات البطولة، ويسعى ((العميد)) إلى مواصلة انطلاقته القوية والمحافظة على القمة بعد تفوقه في الجولة الافتتاحية على العروبة بخماسية، فيما يدخل ((السماوي)) منتشياً بالفوز الأخير في ضربة البداية بثنائية وبشباك نظيفة على حساب الجزيرة.

ويميل تاريخ المواجهات لصالح النصر أمام بني ياس بعد أن تقابلا في 26 مواجهة سابقة خلال البطولة، تفوق النصر بـ 13 انتصاراً مقابل 6 لبني ياس وتعادلا في 7 مواجهات.

مواجهة قوية

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريق بني ياس يعد خصماً قوياً ودائماً ما تكون المواجهة معه قوية، مشيراً إلى أنه شاهد مباراتين لـ ((السماوي)) منها مباراة الجزيرة من الملعب ويعلم مدى صعوبة المنافس بناءً على المعطيات الحالية.

وأضاف شرودر إن فريق بني ياس يضم لاعبين مميزين في جميع الخطوط، يلعبون بتركيز شديد، ولكن ثقته كبيرة بلاعبيه وقدرتهم على تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً وأنها ستكون أول مباراة على استاد آل مكتوم هذا الموسم، مبيناً أن الجميع يعلم قوة فريق النصر وجودة لاعبيه ويجب عليهم الاستمرار بتقديم الأداء نفسه وتحقيق الفوز، ليمنح اللاعبين المزيد من الثقة قبل توقف الدوري.

واختتم شرودر قائلاً: إن جمهور ((العميد)) لا يحتاج دعوة للحضور، وهو يعلم مدى حاجة الفريق إليه، حيث قدم عشاق النصر وجمهوره دعماً حقيقياً في الموسم الماضي وشكلاً رائعاً في المدرجات، وكانت مفاجأة بالنسبة له حضور عدد كبير منهم في مباراة العروبة، متمنياً مواصلة مساندة الفريق بأعداد كبيرة أمام بني ياس.

وقال البرتغالي جواو بيدرو مدرب بني ياس: إن فريقه طوى صفحة الفوز على الجزيرة بعد أن أصبحت المباراة من الماضي، وإن تركيز الفريق بالكامل على المباريات المقبلة بداية بلقاء اليوم أمام العميد، مؤكداً أن لاعبيه لديهم الرغبة في تقديم مباراة جيدة ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأضاف: ندرك أننا نواجه منافساً قوياً يلعب على ملعبه ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه ويتمتع بالقوة الهجومية، ولديه أيضاً دافعه في الفوز بالنقاط الثلاث، لكن ثقتنا أيضاً كبيرة في عناصرنا، وبالإصرار والعزيمة يمكن أن نحقق هدفنا من المباراة.

وأكد مدرب السماوي أنه مع لاعبيه يدخلون المباراة بالطموح ذاته والإصرار الذي لعبوا به المباراة السابقة، مشيراً إلى أن الروح المعنوية عالية وسط أفراد الفريق، ذاكراً أنهم اجتهدوا في التدريبات السابقة، وأن كل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق بالشكل المطلوب والمساهمة في إسعاد جماهير النادي.

جاهزية كبيرة

إلى ذلك، أكد سمير مميسيفيتش لاعب النصر جاهزيتهم الكبيرة لمواجهة اليوم أمام بني ياس الذي يستحق الاحترام ويتوقع أن تكون المباراة قوية بين الفريقين، مشيراً إلى أنهم قادرون على حسم المباراة لصالحهم والفوز بنقاط المباراة.

ولفت إلى أنه بعد إظهار قدراتهم الحقيقية للجميع في المباراة السابقة أمام العروبة هجومياً ودفاعياً وتقديم مباراة رائعة، عليهم الاستمرار على النهج ذاته في المباريات المقبلة، مؤكداً حاجة الفريق للجمهور دائماً في كل المباريات باعتبارهم اللاعب رقم 12 في الفريق، متمنياً حضورهم بأعداد كبيرة، فكل من يعمل في منظومة الفريق الأول سواء لاعبين أم جهاز فني يحتاجون الدعم والتشجيع من الجماهير.

شردور:

نتطلع إلى الفوز في أول مباراة على ملعبنا

جواو بيدرو:

نواجه منافساً قوياً يمتلك العديد من اللاعبين المميزين