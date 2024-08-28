قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو 10 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
حدد الاتحاد الدولي للجودو بالتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا 10 أكتوبر المقبل موعداً لقرعة بطولة ((أبوظبي غراند سلام)) للجودو لعام 2024، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر بصالة (أرينا مبادلة) بأبوظبي.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، إن بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو أصبحت واحدة من الأحداث الرياضية المهمة في روزمانة الاتحاد الدولي للجودو والتي يحرص على تنظيمها اتحاد الإمارات للجودو، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة واهتمام مختلف الجهات الشبابية والرياضية والسياحية، لما ظلت تحققه تلك البطولة من مكاسب في مختلف المجالات.
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