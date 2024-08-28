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قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو 10 أكتوبر

8/28/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حدد الاتحاد الدولي للجودو بالتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا 10 أكتوبر المقبل موعداً لقرعة بطولة ((أبوظبي غراند سلام)) للجودو لعام 2024، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر بصالة (أرينا مبادلة) بأبوظبي.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، إن بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو أصبحت واحدة من الأحداث الرياضية المهمة في روزمانة الاتحاد الدولي للجودو والتي يحرص على تنظيمها اتحاد الإمارات للجودو، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة واهتمام مختلف الجهات الشبابية والرياضية والسياحية، لما ظلت تحققه تلك البطولة من مكاسب في مختلف المجالات.

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