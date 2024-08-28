دبي تحتضن أول أكاديمية لفياريال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن نادي فياريال الإسباني عن اختيار إمارة دبي في دولة الإمارات، كوجهة لافتتاح أول أكاديمية شريكة له في منطقة دول مينا ((الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، والتي ستحمل اسم ((أكاديمية فياريال دبي))، بالتعاون مع أولمبيك سيتي سبورت لإدارة الأندية والمنشآت المساهمة ذ.م.م، على أن تفتح الأكاديمية أبوابها رسمياً الأحد المقبل، مع إقامة حصص تدريبية في مواقع مختلفة من أرجاء إمارة دبي، سيتم تأكيدها لاحقاً.

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