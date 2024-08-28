دبي تحتضن أول أكاديمية لفياريال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي تحتضن أول أكاديمية لفياريال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التاريخ
8/28/2024 7:14:02 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي فياريال الإسباني عن اختيار إمارة دبي في دولة الإمارات، كوجهة لافتتاح أول أكاديمية شريكة له في منطقة دول مينا ((الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، والتي ستحمل اسم ((أكاديمية فياريال دبي))، بالتعاون مع أولمبيك سيتي سبورت لإدارة الأندية والمنشآت المساهمة ذ.م.م، على أن تفتح الأكاديمية أبوابها رسمياً الأحد المقبل، مع إقامة حصص تدريبية في مواقع مختلفة من أرجاء إمارة دبي، سيتم تأكيدها لاحقاً.
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