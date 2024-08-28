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إف.بي.آي: مهاجم ترامب قضى شهوراً في البحث عن هدف ثم استقر على الرئيس السابق

8/28/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، اليوم الأربعاء، إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضى شهوراً في البحث عن هدف ثم استقر على استهداف ترامب.

وأوضح المسؤولون أن المسلح بذل "جهداً مستمراً وتفصيلياً" للهجوم على تجمع كبير نوعاً ما قبل أن يقرر استهداف المرشح الرئاسي الجمهوري في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي.

وذكر المسؤولون أن توماس كروكس (20 عاما) بحث أكثر من 60 مرة عن معلومات عن المرشح الرئاسي الجمهوري ومنافسه حينئذ الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وذلك قبل أن يتقدم بطلب لحضور مؤتمر ترامب الانتخابي في أوائل يوليو الماضي.

وقال كيفن روجيك أكبر مسؤولي إف.بي.آي في غرب بنسلفانيا في إفادة هاتفية لصحفيين: "شهدنا... جهداً مستمراً وتفصيلياً للتخطيط للهجوم على بعض الفعاليات، ما يعني أنه بحث عن أي عدد من الفعاليات أو الأهداف".

وذكر روجيك أن كروكس أصبح "مفرط التركيز" على مؤتمر ترامب حينما أُعلن عنه في أوائل يوليو الماضي، "ونظر إليه على أنه هدف سانح".

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