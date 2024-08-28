إسرائيل تنفذ اجتياحات واسعة في الضفة

بدأت إسرائيل أمس، اجتياحات واسعة النطاق في الضفة الغربية، حيث قتلت في يومها الأول عشرة فلسطينيين على الأقل وجرحت 15، وتوعدت بتنفيذ عمليات ((إجلاء مؤقت)) للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة، كما يحصل في قطاع غزة.

وقال الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن ((الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير ما زعم أنها بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران)). وأضاف: ((علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت للسكان)).

وأردف: إن إيران تعمل على إنشاء جبهة ضد إسرائيل في الضفة، ((وفقاً للنموذج الذي استخدمته في لبنان وغزة))، من خلال التمويل وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن.

وفجر أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم شمالي الضفة، وشن مداهمات في مختلف أرجاء الضفة. وشاركت في العملية طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أغلقت الطرق وحاصرت مستشفيات ومرافق طبية أخرى. وقال محافظ جنين، كمال أبو الرب إن القوات الإسرائيلية حاصرت المدينة، وأغلقت نقاط الدخول والخروج والوصول إلى المستشفيات، ودمرت البنية التحتية في المخيم.

مواقف

وأدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بـ ((أشد العبارات العملية العسكرية العدوانية)) التي تشنها إسرائيل على الضفة. وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، في بيان، إن ((الاقتحامات والهجمات الوحشية وعمليات القتل التي تمارسها إسرائيل في مدن شمال الضفة، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وحصار المستشفيات تمثل توجهاً خطيراً يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والانقلاب على بقايا الاتفاقات الموقعة، وإعادة ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذاً لأجندة اليمين المتطرف)).

ونقل رشدي عن أبوالغيط قوله إن ((إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في كل مكان.. والهدف هو جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة على أرضهم، سواء في الضفة أم القطاع المحتل، وممارسة الترهيب المستمر عبر استباحة الدماء، تنفيذاً لمخططات التهجير وتصفية القضية)).

الأردن ومصر

وحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة، ونبه إلى أن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف.

وأدانت مصر الاقتحامات الإسرائيلية، واعتبرت الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين بمدن الضفة، بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية.

مداهمات

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر دان، واعتقلت شابين، فيما أصابت فتى بالرصاص الحي، وفتاة بالشظايا.

وأصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قراوة بني زيد، شمال غرب رام الله.

وقال الناشط سعيد الفقيه، إن قوات الاحتلال اعتقلت أسيد حسام إسماعيل عمر، بعد تحويل منزل عائلته إلى ثكنة عسكرية، واحتجاز ابنيه أحمد ومحمود، للضغط عليه لتسليم نفسه، والاعتداء على والدته وزوجة أخيه.

وأصيب طفل بالرصاص الحي وشاب خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة. كما اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من سعيد جهاد عرار، وفتحي حمد الله عرار، وراكز طالب عرار، وهيثم رائد مالوخ، وعامر عزام حديدي خلال اقتحام البلدة.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة قبلان جنوبي نابلس.