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ضياء العديني.. فتى فقد ذراعيه في قصف إسرائيلي

8/28/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كان الفتى ضياء العديني واحداً من بضعة فلسطينيين وجدوا مستشفى يعمل في قطاع غزة الذي مزقته الحرب بعدما أُصيب في قصف إسرائيلي، لكنه لم يملك وقتاً كافياً لاستعادة قواه بعدما بتر أطباء ذراعيه الاثنتين.

وتعين على العديني البالغ من العمر 15 عاماً أن يهرب فجأة من المنشأة الطبية المكتظة بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها قبل شن هجوم في حربه على حركة حماس. واستطاع العديني الوصول إلى مستشفى ميداني أمريكي.

ونزح كثير من الفلسطينيين خلال الصراع، إذ تحركوا في أنحاء القطاع بحثاً عن ملاذ آمن، إلا أن الحظ لم يحالفهم في أغلب الأوقات.

وإسراع الأشخاص للحفاظ على حياتهم أمر عسير، لا سيما بالنسبة للفلسطينيين من أمثال العديني الذين يحتاجون رعاية طبية عاجلة ووقعوا في براثن فوضى الحرب.

وتوفر ذكريات الأيام السعيدة شعوراً براحة محدودة من الواقع في غزة. وقد حوّلت الضربات الإسرائيلية مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض وسط تدمير مزيد من المنازل في واحد من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان على وجه الأرض.

وبينما يسير على شاطئ البحر مع شقيقته آية قال العديني مستعيداً بعض ذكريات الماضي الذي ولى: ((كنا نسبح، كنا نتحدى بعض، كنا ننام، أنا وصاحبي محمد السريعي. كنا ننط ونرمي حالنا في المياه)).

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