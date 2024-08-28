زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار نظام إطلاق صواريخ

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على اختبار راجمات من عيار 240 مليمتراً مزودة بنظام توجيه جديد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مع مواصلة بيونغ يانغ تحديث ترسانتها العسكرية. ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان كوريا الشمالية عزمها على نشر راجمات صواريخ جديدة من عيار 240 مليمتراً، يرجح أنها قادرة على بلوغ سيئول.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن قاذفات الصواريخ المحدثة تقنياً في قدرتها على المناورة، وإطلاق النار المركز، ثبت أنها تتمتع بأفضلية في كل المؤشرات، مشيرة إلى أن التحديثات التي أدخلت عليها تشمل نظام توجيه جديداً، وقابلية للتحكم وقوة تدميرية.

وأشارت إلى أنه خلال الاختبارات وضع الزعيم الكوري الشمالي سياسة مهمة، يجب اتباعها في إنتاج قطع مدفعية جديدة، وتزويد وحدات الجيش بها، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

ويأتي ذلك بعد يومين من اختبار كوريا الشمالية طرازاً جديداً من المسيرات المتفجرة. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الرسمية كيم جونغ أون، يشرف على اختبار هذا السلاح، ويراقب بواسطة منظارين المسيرات وهي تفجر أهدافها.

وقالت بيونغ يانغ في فبراير الماضي، إنها طورت نظام تحكم جديداً براجمات الصواريخ من عيار 240 مليمتراً، ما سيؤدي إلى تغيير نوعي في قدراتها الدفاعية، وأجرت في أبريل اختباراً لإطلاق قذائف جديدة. كما كشفت في مايو عزمها على تزويد جيشها راجمات صواريخ جديدة من عيار 240 مليمتراً اعتباراً من هذا العام، متحدثة عن قرب حصول تغيير مهم في القدرات المدفعية للقوات المسلحة.

ورغم أنها قادرة على إصابة الوحدات الكورية الجنوبية المنتشرة عند خطوط التماس أو مناطق في محيط العاصمة سيئول فإنها تعاني من محدودية في قوة التفجير والدقة، وفق الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني هونغ مين. كما كان من الصعب على الشمال تحقيق أفضلية في القدرة النارية مقارنة بالقوات الأمريكية والكورية الجنوبية، طالما بقي معتمداً على أسلحة قديمة.

ويرى مراقبون أن بيونغيانغ تعمل ضمن مواجهتها مع واشنطن وسيئول اللتين تتمتعان بتفوق جوي، على تطوير قدرات قاذفاتها الصاروخية المخصصة لتدمير المطارات العسكرية الكورية الجنوبية بشكل سريع، وذلك من خلال توسعة وتعزيز مدى، والقدرات التوجيهية لهذه القاذفات.