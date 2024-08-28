غارات على غزة والدبابات تتوغل وسط خان يونس

دفعت القوات الإسرائيلية بدبابات إلى خان يونس في جنوب قطاع غزة، وشنت ضربات على أنحاء القطاع، ودخلت في اشتباكات مع مسلحين، وذكر مسعفون أن ذلك أسفر عن مقتل 34 فلسطينياً على الأقل، أمس.

وقال سكان في خان يونس: ((إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت على نحو مفاجئ إلى وسط المدينة، وأصدر الجيش أوامر إخلاء للسكان في شرقها، ما أجبر العديد من العائلات على الفرار بحثاً عن ملاذ آمن، بينما حوصر آخرون في منازلهم)).

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني، أن الهجمات الإسرائيلية على خان يونس أدت إلى مقتل 11 على الأقل.

وفي مدينة دير البلح بوسط القطاع، حيث يحتمي ما لا يقل عن مليون فلسطيني، قال مسعفون: إن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثمانية فلسطينيين بالقرب من مدرسة تؤوي عائلات نازحة.

واستهدفت قوات الاحتلال محيط مدرسة ((المنفلوطي))، التي تؤوي نازحين شرق دير البلح، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة آخرين بجروح.

172 صحافياً

وفي مخيم النصيرات بوسط القطاع قُتل الصحافي محمد عبد ربه وشقيقته في قصف إسرائيلي على منزلهما، ما يرفع عدد الصحافيين الفلسطينيين، الذين قضوا بنيران إسرائيلية إلى 172 منذ 7 أكتوبر.

وذكر الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي أن مقاتليهما اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالقطاع، وأطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، وقذائف مورتر. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم تدمير نفق طوله ثلاثة كيلو مترات، في منطقة ممر ((نتساريم))، وسط القطاع.

وتم تحديد موقع النفق وهدمه لاحقاً من قبل وحدة الهندسة القتالية ((ياهالوم))، إلى جانب جنود الاحتياط بلواء القدس، المتمركز حالياً في الممر. واجتمع مفاوضون من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في الدوحة، أمس، لإجراء محادثات ((فنية وعلى مستوى فرق العمل)) بشأن وقف إطلاق النار في غزة.