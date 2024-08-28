عدوان لدودان يحملان مفتاح إنهاء الحرب بغزة

الموجة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والخلافات حول النقاط الشائكة، والمناشدات، باتت كلها أموراً مألوفة الآن في أنحاء العالم، إلا أنها تحجب حقيقة قاتمة حول الجهود، التي استمرت شهوراً لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتحرير الأسرى، فأي اتفاق يتطلب توقيع شخصين: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وزعيم حماس يحيى السنوار.

كلاهما لديه حوافز قوية لإنهاء الحرب، لكنهما يعتقدان أنهما سيستفيدان من الصمود لفترة أطول قليلاً، وأن الحرب أفضل من التوصل إلى اتفاق لا يلبي مطالبهما.

وعد نتانياهو بتحقيق ((النصر الكامل)) على ((حماس)) وإعادة جميع المحتجزين من غزة، وهما هدفان يعتقد كثيرون أنهما غير متوافقين، ويتعرض نتانياهو لضغوط داخلية كبيرة، وكذلك من وواشنطن، التي قدمت مساعدات عسكرية ودعماً دبلوماسياً كبيراً لإسرائيل، لكن الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو يعتمد على وزراء أشد تطرفاً، يريدون إعادة احتلال غزة، وهددوا بإسقاط الحكومة في حال قدم نتانياهو ((تنازلات))، وإذا سقطت الحكومة فستجرى انتخابات مبكرة قد يضطر نتانياهو بموجبها إلى التخلي عن السلطة في وقت يحاكم بتهم فساد.

كما أن من شأن ذلك أيضاً أن يسرع عملية محاسبة بشأن الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجوم 7 أكتوبر، وإدارة الحرب بعده، لكن طول أمد الحرب يحمل معه مخاطر، حيث يرتفع عدد الجنود القتلى يومياً تقريباً، وتتزايد عزلة إسرائيل دولياً.

واختلف نتانياهو مع وزير دفاعه بشأن الحرب، وعبر مسؤولون أمنيون بارزون عن إحباطهم من طريقة تعامل نتانياهو مع الحرب، وذهب البعض إلى حد اتهامه بتعطيل المفاوضات.

ورقة وحيدة

في الجانب الآخر، ورقة المساومة الوحيدة، التي يملكها السنوار هي حوالي 110 أسرى ما زالوا محتجزين في غزة، يعتقد أن نحو ثلثهم قد مات. وهو بحاجة إلى أكثر من مجرد توقف مؤقت للقتال إذا كان يأمل في تحقيق ما يشبه الانتصار جراء هجوم 7 أكتوبر، الذي أسهم في التخطيط له. تبدأ مطالب السنوار بضمانات بألا تستأنف إسرائيل الحرب بمجرد إطلاق سراح بعض أو جميع الأسرى.

كما يطالب بانسحاب إسرائيل من القطاع بأكمله لضمان ألا تكون نتيجة هجوم 7 أكتوبر هي إعادة احتلال دائم للقطاع، كذلك يريد إطلاق سراح قيادات بارزة بين الأسرى الفلسطينيين، إلا أن هناك مخاطر بالنسبة للسنوار في حال طال أمد المفاوضات، إذ من المحتمل أن يلقى المزيد من الأسرى حتفهم، أو أن تستعيد إسرائيل المزيد منهم.

كما سيستمر الموت والدمار والمعاناة في غزة، ما قد يؤدي إلى تأجيج سخط واستياء الفلسطينيين تجاه ((حماس))، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سياسية في المستقبل.