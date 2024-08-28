قتلى ومفقودون في سيول اليمن وتحذيرات أممية من المستقبل

جرفت سيول الأمطار الغزيرة 33 يمنياً غرب البلاد، ودمرت عدداً من المنازل والمحلات التجارية، وسط تحذيرات أممية من استمرار هطول الأمطار خلال الأسابيع المقبلة. ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وتحذير الأمم المتحدة، والمركز الوطني للتنبؤات من استمرار هذا الوضع، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 7 جثث في مديرية ملحان التابعة لمحافظة المحويت غرب البلاد من أصل 33 مفقوداً جرفتهم السيول التي دمرت منازل ومحلات تجارية، إذ تهدم عدد من المنازل وفُقد ساكنوها مع انهيار محال تجارية.

وتأتي هذه الكارثة مع ارتفاع عدد ضحايا السيول خلال الأسابيع الماضية إلى 64 قتيلاً وفقدان أكثر من 58 ألف نازح داخلياً مساكنهم في محافظة مأرب التي تؤوي نحو 60 % من الفارين من مناطق سيطرة الحوثيين، حيث دمرت السيول والرياح المصاحبة للأمطار 6700 مسكن، كما حولت الشوارع إلى أنهار، وجرفت المنازل والماشية وسبل العيش، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة في تقرير، إلى أن المناطق التي نجت فيها المرافق الصحية من الفيضانات، تكافح مع نقص الكهرباء وتدمير الأدوية والمعدات، فيما تحتاج المستشفيات وبشكل عاجل إلى الوقود لتوليد الكهرباء، فيما تظل الأدوية الأساسية، والمياه النظيفة إحدى أهم الأولويات لتجنب المزيد من تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في خضم تفشي الكوليرا على نطاق واسع بالفعل في اليمن.

ووصفت المنظمة الأوضاع محافظة الحديدة بالمأساوية مع غرق مجتمعات بأكملها، إذ ارتفع عدد القتلى هناك بشكل مطرد، حيث فقد ما لا يقل عن 36 شخصاً حياتهم وأصيب 564 شخصاً آخرين، فضلاً عن جرف الفيضانات للبنية الأساسية العامة بما في ذلك المرافق الصحية والطرق، مشيرة إلى الحاجة الماسة إلى فرق طبية متنقلة وفرق طوارئ لتقديم الخدمات الصحية الأساسية للأشخاص في المناطق الريفية المتضررة من الفيضانات.

وحذّرت المنظمة، من أن ارتفاع مستويات المياه الراكدة يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا. ونبهت إلى أنه وبدون تدخل فوري، فإن العديد من المدن المتضررة من الفيضانات تواجه مخاطر صحية عامة متزايدة، لاسيما في ظل التوقعات بزيادة هطول الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، وتلقي المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات غير مسبوقة من الأمطار تتجاوز 300 مليمتر.