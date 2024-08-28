خطة أوكرانية لوقف الحرب على طاولة الأمريكيين سبتمبر المقبل

في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة تعتزم كييف تقديم خطة للأمريكيين، لإجبار موسكو على وقف الحرب، فيما طلبت روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف أكثر موضوعية، ووضوحاً بشأن السلامة النووية.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطته لإجبار روسيا على وقف الحرب، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وقال زيلينسكي، إن الخطة تستخدم الدبلوماسية والخطوات الاقتصادية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. كما أعلن زيلينسكي أنه سيقدم الخطة إلى المرشحين الرئاسيين، كامالا هاريس، ودونالد ترامب.

في الأثناء قالت روسيا إنها تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخذ موقفاً أكثر موضوعية ووضوحاً بشأن السلامة النووية، وذلك بعد يوم من زيارة رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة لمحطة نووية قرب منطقة توغلت فيها أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية قولها في مقابلة إذاعية، إن موسكو تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحدث بصراحة أكبر عن مسائل الأمن النووي، ونفت أن يكون ذلك بمثابة طلب من الوكالة لاتخاذ موقف منحاز لروسيا.

وأضافت زاخاروفا: ((نتابع تقييمات وأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن في كل مرة نريد منه أن يعبر بشكل أكثر موضوعية ووضوحاً عن موقفه، ليس من أجل بلادنا، ولا من أجل التصديق فحسب على موقف موسكو، بل من أجل الحقائق التي لها هدف محدد ألا وهو ضمان السلامة، ومنع وقوع سيناريو يفضي إلى كارثة، وهو مسار يدفع نظام كييف الجميع إليه)).

هجوم وأضرار

ميدانياً، سقط صاروخ روسي على مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني، أمس، وفق ما قالت سلطات محلية. وصرح رئيس الحكومة المحلية، أولكسندر فيلكول، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الهجوم الأخير على المدينة أصاب بنية تحتية، وأدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح.

وقال حاكم المنطقة، سيرغي ليساك: ((عندما كانت كريفي ريه في حالة حداد هاجم الروس مرة أخرى واستهدفوا المدنيين مرة أخرى)).

وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات على بلدة كوميشيفكا بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، قتل ستة أشخاص، أمس، بقصف روسي على دونيتسك، وفق ما أعلن الحاكم المحلي، في منطقة أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت فيها على قرية جديدة.

وقال فاديم فيلاتشكين على تليغرام: ((في الصباح قتل الروس أربعة أشخاص، ودمروا منزلاً في قرية إزماييلفكا القريبة جداً من الجبهة)). وأضاف أن هجوماً آخر أدى إلى مقتل شخصين قرب تشاسيف يار، وتدمير عشرات المنازل.

حريق

كما اندلع حريق في منشأتين لتخزين الوقود، أمس، في منطقتي روستوف، وكيروف، في غرب روسيا، إثر هجومين أوكرانيين بطائرات مسيرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وأكد حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف، عبر تليغرام، أن عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران، مشيراً إلى أن الحريق لا يشكل تهديداً للمنازل وساكنيها.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب باندلاع حريق في مخزن للوقود، ولم يؤدِ إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وأفاد مصدر في قطاع الدفاع الأوكراني بمسؤولية كييف عن الهجوم، مشيراً إلى أن الموقع المستهدف جزء من المجمع الصناعي العسكري الروسي، ويشارك بشكل مباشر في إمداد القوات الروسية.

وقال حاكم منطقة كيروف ألكسندر سوكولوف على تليغرام، إن طائرة مسيرة هاجمت أيضاً منشأة نفطية في بلدة كوتيلنيتش الروسية على بعد 1100 كيلو متر من الحدود الأوكرانية. ووفق قناة بازا الإخبارية على تليغرام، والمعروفة بقربها من قوات الأمن الروسية، تم استهداف المنطقة بأربع طائرات مسيرة.