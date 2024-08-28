ترامب يعلن موافقة هاريس على مناظرته 10 سبتمبر

لا يزال زخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي لم يتبقَ على إجرائها سوى شهرين، على أشده، ففيما أعلن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، موافقة نظيرته الديمقراطية، كامالا هاريس، على مناظرة تلفزيونية 10 سبتمبر المقبل، قدم الادعاء العام لائحة اتهامية معدلة ضد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الاقتراع قبل 4 سنوات.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه توصل ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس إلى اتفاق بشأن المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما المقررة 10 سبتمبر، بعد يومين من تلويحه بالانسحاب منها.

وكتب ترامب عبر منصته ((تروث سوشال)): لماذا أشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟ في إشارة إلى أيه بي سي، التي اتهمها بالانحياز للمرشحة الديمقراطية. وعلى رغم تكراره انتقاد الشبكة الأمريكية أكد ترامب أن أيه. بي. سي قدمت ضمانات بأن المناظرة التي ستقام في فيلادلفيا ستكون منصفة.

واتهمت حملة هاريس، التي تطالب بإبقاء الميكروفون متاحاً طوال المناظرة، ترامب بالمراوغة، من دون أن تعلن صراحة ما إذا تم الاتفاق معه. وقالت الحملة في بيان، إن المرشحين أبديا بشكل علني استعدادهما لخوض المناظرة بميكروفونات مفتوحة طوال مدتها للسماح بتبادل آراء موضوعي بين المرشحين، لكن يبدو أن دونالد ترامب يسمح لمن يديرونه بأن يناقضوه، وأضافت: هذا محزن!

وقال براين فالون، أحد مستشاري هاريس في وقت سابق: ((نعتقد أن ميكروفونات كلا المرشحين يجب أن تظل مفتوحة طوال مدة المناظرة.. يفيد تحليلنا بأن فريق ترامب يفضل إغلاق الميكروفونات، لأنهم لا يعتقدون أن مرشحهم قادر على ضبط أعصابه لمدة 90 دقيقة)).

وعندما سئل دونالد ترامب عما يفضله خلال زيارة إلى فيرجينيا قرب واشنطن، قال: ((لا أعلم.. الأمر ليس له أهمية بالنسبة لي.. ربما أفضل أن تكون الميكروفونات مفتوحة)).

مقابلة

إلى ذلك، أعلنت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية أنها ستجري اليوم مقابلة مع كل من مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، والمرشح لمنصب نائبها تيم والز، في أول مقابلة لهما منذ ترشحهما للانتخابات.

وقالت ((سي.إن.إن)) الإخبارية إن المذيعة دانا باش ستجري هذه المقابلة المشتركة مع هاريس ووالز أثناء قيامهما برحلة انتخابية إلى ولاية جورجيا المتأرجحة، موضحة أن المقابلة ستبث في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه (الأولى من فجر الجمعة بتوقيت غرينتش.

في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أجرته ((رويترز/ إبسوس)) في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس، أن تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترمب على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في قضايا الاقتصاد ومكافحة الجريمة بدأ يتقلص بين الناخبين الأمريكيين، ما يشير إلى أن حملة هاريس، تكسب زخماً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 5 نوفمبر. وكشف الاستطلاع، أن نهج الرئيس الجمهوري السابق في التعامل مع قضايا الاقتصاد والتوظيف، جذب اهتمام 43 % من الناخبين المسجلين، مقارنة بنحو 40 % فضلوا نهج هاريس.

لائحة معدلة

على صعيد متصل، قدم الادعاء العام لائحة اتهامية معدلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، وأبقت اللائحة على التهم الأربع، لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار، الذي أصدرته مؤخراً المحكمة العليا، وقضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.

وتقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، فيما السابقة كانت تقع في 45 صفحة، وقد حذفت منها مواد، شملها قرار المحكمة العليا، لكن نواة اللائحة الاتهامية بقيت نفسها، إذ إنها تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020، وكان مع ذلك مصمماً على البقاء في السلطة، وحاول تالياً قلب النتائج. ووصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدلة بأنها عمل يائس يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها.

حكم قضائي

على صعيد ذي صلة صدر حكم على أول مثير للشغب اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 بالسجن لمدة 53 شهراً، بتهمة الإخلال بالنظام المدني وارتكاب جنح، وفقاً لما أعلنه ممثلون للادعاء. وقال ممثلو الادعاء، إن مايكل سباركس كان أول مثير للشغب يدخل مبنى الكابيتول الأمريكي، مستشهدين بأدلة.