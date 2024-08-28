آمنة الضحاك: مبادرات منال بنت محمد ارتقت بتنافسية الإمارات عالمياً في التوازن بين الجنسين

استضافت مؤسسة دبي للمرأة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، التغير المناخي والبيئة، في جلسة نقاشية حول ((المرأة والعمل المناخي))، ضمن مبادرة ((حوارات دبي للمرأة))، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وذلك بالتزامن مع ((يوم المرأة الإماراتية))، الذي تم الاحتفال به هذا العام تحت شعار ((نتشارك للغد))، وبهدف تسليط الضوء على الأدوار المحورية ذات الأثر المستدام التي تقوم بها المرأة الإماراتية والاستفادة من تجاربها وخبراتها الملهمة في مختلف القطاعات.

واستهلت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الجلسة الحوارية بتهنئة الحضور بيوم المرأة الإماراتية، مشيدة بالمبادرات النوعية لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز المسيرة الداعمة للمرأة في مختلف القطاعات، ورفع نسبة تمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، مؤكدةً أن الجهود والمبادرات التي قادتها سموها خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في ترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص والارتقاء بتنافسية الإمارات على المستوى العالمي.

وتطرق الحوار إلى الشخصيات الملهمة في المسيرة التعليمية والمهنية للدكتورة آمنة الضحاك، حيث أكدت معاليها أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو المعلم والملهم الأول لنا في الإمارات بسيرته العطرة وإنجازاته الملهمة، وأولها توحيد القلوب على تأسيس الدولة، وبرؤيته الاستباقية تحققت الإنجازات التي نعيشها حالياً، والتي يواصلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيرةً إلى أننا في الإمارات نتعلم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الإقدام وبعد النظر والرؤية المستقبلية.

وأضافت: ((هذه الشخصيات شكلت لنا القيم والمبادئ التي نتمسك بها مع التقدم السريع الذي تشهده الدولة منذ نشأتها إلى يومنا هذا))، مؤكدةً أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعد مصدر إلهام كبير لها ولكل إماراتية، بإنجازاتها الاستثنائية ودعمها اللامحدود للمرأة داخل وخارج الإمارات، وإنسانيتها وتواضعها وقربها من القلب.

محطات مؤثرة

وعن أبرز المحطات في مسيرتها التعليمية والمهنية المتنوعة، قالت إنها مرت بمحطات مؤثرة عديدة مثلت علامات فارقة في حياتها الشخصية والمهنية، شملت مجالات التعليم والصحة والمناخ والبيئة، مؤكدةً أن تنوع الخبرات والتجارب يسهم بشكل كبير في بناء القدرات والمرور إلى الإنجازات، كما أن العمل في أي مجال لا بد أن يرافقه هدف شخصي محدد بملامح واضحة أهمها الشغف بهذا العمل ودائرة تأثيره.

وعما إذا كانت هناك تحديات قد واجهتها خلال مسيرتها المهنية المتنوعة، خاصة في ملف التغير المناخي والبيئة وكيف تغلبت عليها، قالت معاليها إن التحدي الأكبر هو أن تكون على قدر الثقة التي أولتها لها القيادة الرشيدة بإسناد هذا الملف الحيوي إليها، وما به من ملفات علمية وتخصصية وقضايا تمس حياتنا اليومية كالغذاء والمناخ والاستدامة والتنوع والأمن البيولوجي والبيئة، مؤكدةً أن ملف المناخ والبيئة ملف أصيل ومن أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وانتقل الحوار مع معالي الدكتورة آمنة الضحاك خلال الجلسة إلى الدور الحيوي المنوط بالمرأة في مجال العمل المناخي، مؤكدةً أن فريق عمل الوزارة يزخر بالعديد من الشخصيات النسائية ذوات الكفاءة العالية والشغوفة بالعمل المناخي، كما أن العديد من النساء في القطاعين الحكومي والخاص يقدن ملفات مهمة مرتبطة بالعمل المناخي، ويسهمن بشكل كبير في تزويد الأجيال القادمة بالخبرة والمعرفة اللازمة لقيادة هذه الملفات مستقبلاً.

التمسك بالقيم

كما تطرق الحوار مع الدكتورة آمنة الضحاك إلى الاهتمامات الأخرى في حياتها، حيث أشارت إلى اهتمامها وحرصها على ممارسة الأنشطة الرياضية، وقالت إنها شاركت في عدة منافسات رياضية خلال عملها بوزارة التربية والتعليم، كما أنها تهوى المسير الجبلي، الذي يساعد على الصفاء الذهني والارتباط بالطبيعة وتغذية الفضول. وتوجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك برسالة لبنات الإمارات مفادها ضرورة التمسك بالقيم والعادات الإماراتية الأصيلة وخدمة الوطن بحب وإخلاص، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات رغم التنوع السكاني الذي تزخر به تعد من أكثر الشعوب تمسكاً بالقيم.

خطة

وأعربت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، عن شكرها لمعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على مشاركتها وحديثها في هذه الجلسة الملهمة من ((حوارات دبي للمرأة))، التي تأتي في إطار حرص المؤسسة، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على إطلاق وتنفيذ مبادرات تحقق أهداف خطتها الاستراتيجية، والتزامها بمواكبة الملفات المحلية والعالمية التي تعكس توجهات دولة الإمارات وتصب في قائمة أولويات المستهدفات الوطنية التي تتحقق بتكاتف الجهود والتعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية.

وقالت إنه وبالتزامن مع ((يوم المرأة الإماراتية)) يحق لنا أن نفخر بتصدر المرأة الإماراتية للمشهد القيادي في العديد من الملفات ذات الأثر المستدام، منوهةً بالدور المهم لوزارة التغير المناخي والبيئة في وضع السياسات العامة لحماية البيئة والحد من أثر التغير المناخي وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدةً بالدور القيادي لمعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك في العديد من الملفات الوطنية، ومنها قيادة الملف الصحي كمتحدث رسمي باسم حكومة دولة الإمارات خلال فترة التحديات التي فرضتها جائحة ((كوفيد 19))، وقيادتها الحالية لملف التغير المناخي، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من تجربتها الثرية.

عُقدت الجلسة بفندق كمبنسكي مول الإمارات، بحضور الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا))، والمهندسة علياء الهرمودي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة أمل عبد الرحيم، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وهبة الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي بالوزارة، وهدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ونحو 90 قيادية وموظفة بالقطاعين الحكومي والخاص، وأدارت الجلسة أمل سالم، الإعلامية بمؤسسة دبي للإعلام.

وفي نهاية الجلسة، قامت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، بتكريم معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وتقديم شهادة شكر وتقدير لمعاليها لحضورها وحديثها الملهم للعديد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.