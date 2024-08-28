مطر الطاير: القيادة مكّنت ابنة الإمارات من المساهمة في بناء الدولة والمجتمع

رفع معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، التي تعد شريكاً فاعلاً في بناء الوطن واستدامة التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات، وصناعة المستقبل للأجيال القادمة.

وقال الطاير: ((دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وضعت ((ابنة الإمارات)) على رأس أولوياتها، وسخرت لها كل ما يوفر أفضل بيئة، لتمكينها من أداء واجباتها، والمساهمة في دعم مسيرة بناء الدولة والمجتمع، والنهوض بها وتحقيق تطلعاتها واستثمار قدراتها، وتعزيز دورها الريادي في المحافل المحلية والدولية)).

وأضاف: ((تحظى بنت الإمارات، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث تحرص سموها على دعم المرأة، وتمكينها في المجالات كافة: العلمية والمهنية والاجتماعية، لتواصل دورها الريادي في مسيرة البناء والتنمية والتطوير، مما أكسبها القدرة والخبرة على المشاركة الفاعلة في إثراء مسيرة الوطن)).

وأكد معالي مطر الطاير، حرص هيئة الطرق والمواصلات على توفير البيئة الممكنة لعمل المرأة الإماراتية، وتأهيلها ومنحها الفرصة لشغل الوظائف القيادية والتخصصية في مختلف مجالات عمل الهيئة، وقال: ((نفخر بوجود 791 موظفة مواطنة، يشغلن العديد من التصنيفات الوظيفية، من بينها 99 وظيفة هندسية، و132 وظيفة تخصصية وتقنية وفنية، و22 وظيفة قيادية، و51 وظيفة إشرافية، و487 موظفة في وظائف الدعم الإداري)).

واحتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمناسبة ((يوم المرأة الإماراتية)) تحت شعار ((نتشارك للغد))، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات)).

واستقبل معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وجرى خلال اللقاء استعراض دور القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية، للمشاركة في بناء الوطن واستدامة التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات.

وأكد الطاير أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم رعاية كبيرين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث تحرص سموها على دعم المرأة وتمكينها في المجالات كافة: العلمية والمهنية والاجتماعية، لتواصل دورها الريادي في مسيرة البناء والتنمية والتطوير، مما أكسبها القدرة والخبرة على المشاركة الفاعلة في إثراء مسيرة الوطن.

وشاركت معالي الشيخة لبنى القاسمي موظفات الهيئة الاحتفال بهذه المناسبة، عبر جلسة حوارية، تحدثت فيها عن أبرز المحطات في مسيرتها الوطنية المتميزة والوزارات والمناصب، التي تولتها أو أشرفت عليها، مشيدة بدور القيادة الرشيدة في توفير الدعم والرعاية، لتمكينها خلال مسيرتها المهنية في الحكومة.