حمدان بن زايد: شكراً لكل إماراتية ساهمت في تحقيق النجاح والتقدم لوطننا العزيز

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أنه بدعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تثبت المرأة الإماراتية أنها قوة دافعة في بناء المجتمع وتطويره.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نحتفي اليوم بإنجازاتها وإسهاماتها البارزة في كل المجالات وبدعم ((أم الإمارات)) والقيادة الرشيدة، تثبت المرأة الإماراتية أنها قوة دافعة في بناء المجتمع وتطويره.. شكراً لكل إماراتية ساهمت في تحقيق النجاح والتقدم لوطننا العزيز)).
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