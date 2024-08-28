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حمدان بن زايد: شكراً لكل إماراتية ساهمت في تحقيق النجاح والتقدم لوطننا العزيز

8/28/2024 7:14:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أنه بدعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تثبت المرأة الإماراتية أنها قوة دافعة في بناء المجتمع وتطويره.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((‏بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نحتفي اليوم بإنجازاتها وإسهاماتها البارزة في كل المجالات وبدعم ((أم الإمارات)) والقيادة الرشيدة، تثبت المرأة الإماراتية أنها قوة دافعة في بناء المجتمع وتطويره.. شكراً لكل إماراتية ساهمت في تحقيق النجاح والتقدم لوطننا العزيز)).

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