طحنون بن زايد: فخورون بنجاح وتقدم بنات الإمارات

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((في يوم المرأة الإماراتية نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رائدة تمكين المرأة ومصدر الإلهام لنساء الإمارات، وبفضل رؤية قيادتنا وجهود سموها المتواصلة أصبحت المرأة شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية الوطنية.. فخورون ببنات الإمارات، وكل عام وهن يحققن المزيد من النجاح والتقدم)).