طحنون بن زايد: فخورون بنجاح وتقدم بنات الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((في يوم المرأة الإماراتية نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رائدة تمكين المرأة ومصدر الإلهام لنساء الإمارات، وبفضل رؤية قيادتنا وجهود سموها المتواصلة أصبحت المرأة شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية الوطنية.. فخورون ببنات الإمارات، وكل عام وهن يحققن المزيد من النجاح والتقدم)).
MENAFN28082024000110011019ID1108612933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.