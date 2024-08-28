مناقشة تحديات «الأفكار الإجرامية من عالم الذكاء الاصطناعي»

ناقش المشاركون في البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024، في نسخته الرابعة، التحديات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها ((الذكاء الاصطناعي التوليدي))، وتحديات التزييف العميق، كما ناقشوا الأفكار الإجرامية من عالم الذكاء الاصطناعي.

وقال العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: ((إن التحديات التي تواجه المجتمعات وأمنها واستقرارها في العالم، تتغير بشكل مستمر، وتتسارع في ظل التطور الهائل في عالم الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتكنولوجيا، الأمر الذي جعل الجهات الشرطية والأمنية تعمل بشكل كبير، للتعامل مع متغيرات المستقبل، وتعزز من التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والممارسات والتجارب في ما بينها، وهو ما تنتهجه القيادة العامة لشرطة دبي في منظومتها واستراتيجيتها، التي عملت من خلالها على رفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتعزيز التواصل الدولي الفعال الذي يحقق الأهداف المشتركة)).

وأضاف العميد الشامسي، أن البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، يشكل إضافة نوعية في مجال تعزيز التعاون التدريبي الهادف إلى تطوير القدرات الشبابية، ورفع مستوى كفاءتها في مختلف المجالات، منها مجال الجريمة في عالم الذكاء الاصطناعي، و((الذكاء الاصطناعي التوليدي))، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مساعدة الأشخاص على إنشاء المحتوى، ويعد أحد أنواع نماذج تعلُّم الآلة، كما يعد أحد التحديات العالمية الراهنة.

تطوير المهارات والقدرات

ومن جانبه، قال العميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون العمليات الجنائية: نتابع بشكل مستمر سير عمل أعمال البرنامج، ومستوى التفاعل الكبير في مختلف الجلسات والورش، ونعمل معاً للوصول إلى أكبر قدر من الفائدة والمعرفة التي تطور المشاركين وتنمي من مهاراتهم، وخاصة المهارات المتعلقة باستشراف المستقبل، والتنبؤ بالجريمة، وكيفية تعزيز الاستباقية في العمل الأمني.

وقال العميد الدكتور القمزي: ((في اليوم الثالث من أعمال البرنامج، يتعرف ويتعلم المشاركون تحديات التزييف العميق، والذي أصبح يشكل خطورة إذا ما وصل إلى الأيادي الخاطئة، واستخدم من أجل التضليل المعلوماتي، الذي قد يؤثر في المجتمعات والدول والحكومات، مثل إنشاء مقاطع فيديو تبدو واقعية، لكنها غير حقيقية، أنشأتها خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدربة على مقاطع فيديو كثيرة عبر الإنترنت، وكيفية التعامل مع هذه التحديات، التي قد تتطور بشكل آخر، وتسخر بطريقة غير صحيحة)).

فعاليات مصاحبة

من جانبها، قالت المهندس سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي: ((يتضمن البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول عدداً من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، منها معرض الذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، ويستعرض أبرز التجارب والبرامج والممارسات في قطاع الشرطة، منها أنظمة الذكاء الاصطناعي المعنية بتقديم الخدمات للمتعاملين، أو المتعلقة بالعمل الأمني، بالإضافة إلى نشاط رياضي، وممارسة الرماية الحية في أكاديمية شرطة دبي)).