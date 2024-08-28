«مديرو مراكز الشرطة» في دبي يزورون المدارس

زار مجلس مديري مراكز الشرطة عدداً من المدارس في دبي، وقدم خلالها مديرو المراكز التهاني للمدارس بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن مبادرة ((أمن المدارس)) الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واع ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية.

وقام اللواء عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، يرافقه العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بزيارة مدرسة القيم للبنين، وأكد اللواء عبدالله خادم حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمؤسسات التربوية والتعليمية، سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية.

وزار العميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، يرافقه العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري، مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط، مجمع زايد التعليمي في منطقة المزهر، وقدم لهم التهاني بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، حيث قام بتوزيع الهدايا على الطلاب وحثهم على الاجتهاد والتفوق.

وقام العميد عمر محمد بن حماد، مدير مركز شرطة الرفاعة، ونائبه العقيد صالح جمعة عبيد، بزيارة لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص، مقدماً التهنئة لأعضاء هيئة التدريس، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وقام العميد عبدالله الهفيت، مدير مركز شرطة حتا بالنيابة، ورؤساء الأقسام وفريق أمن المدارس، بزيارة لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص وقدم لهم التهنئة باسم القيادة بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، كما قام بتوزيع الهدايا على الطلبة، وحثهم على الاجتهاد والتفوق.

وزار العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، ونائبه العميد عيسى أحمد سالم، وعدد من الضباط، مجمع زايد التعليمي، وقدموا التهنئة باسم القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص شرطة دبي على الشراكة مع المدارس، وتوفير الأمن والأمان لهم.

وقام العميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، ونائبه العقيد عبدالله جمعة، بالنزول الميداني لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص، وقدم لهم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأكد العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التربوية والتعليمية.

وقام العميد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الراشدية بالنيابة، والعميد محمد عبدالله المري، مدير مركز شرطة جبل علي بالنيابة، والعميد محمد عبيد بن حميدان مدير مركز شرطة ند الشبا، والعميد علي راشد مرخان الكتبي مدير مركز شرطة الخوانيج، والعقيد سعيد علي الكتبي، مدير مركز شرطة الفقع، بزيارة عدد من المدارس.