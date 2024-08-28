حاكم رأس الخيمة يعزّي في وفاة ياسر الزعابي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له ياسر أحمد بن شكر الزعابي. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة الظيت الجنوبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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