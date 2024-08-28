حاكم رأس الخيمة يعزّي في وفاة ياسر الزعابي

حاكم رأس الخيمة يعزّي في وفاة ياسر الزعابي
التاريخ
8/28/2024 7:14:00 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له ياسر أحمد بن شكر الزعابي. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة الظيت الجنوبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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