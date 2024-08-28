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منصور بن زايد: نحتفي بإنجازات ابنة الإمارات ورسالتها التربوية

8/28/2024 7:14:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((في يوم ((المرأة الإماراتية)) نحتفي بإنجازاتها المتميزة ورسالتها التربوية ودورها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والقيم.. بفضل دعم القيادة تقدم بلادنا نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية في الحاضر والمستقبل)).

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