منصور بن زايد: نحتفي بإنجازات ابنة الإمارات ورسالتها التربوية

منصور بن زايد: نحتفي بإنجازات ابنة الإمارات ورسالتها التربوية
التاريخ
8/28/2024 7:14:00 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((في يوم ((المرأة الإماراتية)) نحتفي بإنجازاتها المتميزة ورسالتها التربوية ودورها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والقيم.. بفضل دعم القيادة تقدم بلادنا نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية في الحاضر والمستقبل)).
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