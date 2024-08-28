حاكم عجمان: فخورون بما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات في مختلف المجالات

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مجلسه بديوان الحاكم، أمس، موظفات الديوان الأميري في عجمان، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وثمّن صاحب السمو حاكم عجمان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم المرأة الإماراتية، وإيمان سموهما المطلق بدورها الرئيس في التنمية وتطور الدولة.

وأكد أن قيادتنا الرشيدة عززت موقع المرأة الإماراتية في مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا، حيث منحتها فرصة العلم والعمل مساواة مع الرجل وتأسيس مجالس ومؤسسات تعنى بسيدات الأعمال والأمهات والطالبات وتوفير بيئة داعمة لهن لتحقيق الإنجازات والنجاحات.

وثمن سموه، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها وتمكينها لخدمة الوطن.

وقال سموه: ((نفخر بما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات المهنية، وبحضورها المميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونتمنى لها مواصلة طريق التميز في التخصصات كافة، لتسهم بجهودها في تعزيز مسيرة تنمية الوطن وتحقيق تطلعاتها وآمالها)). وأثنى سموه على جهود المرأة الإماراتية في تنشئة الأبناء، وإعداد أجيال مؤهلة بأعلى الدرجات العلمية. وأضاف سموه: ((تولي حكومة عجمان اهتماماً كبيراً بالمرأة الإماراتية، وتحرص على تمكينها في مختلف الميادين، وتوفر لها الإمكانات كافة التي تحقق لها النجاح في حياتها المهنية والأسرية)).