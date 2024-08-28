حاكم الفجيرة يعزي بوفاة موزة المري في دبي

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، التعازي إلى الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، في وفاة والدتهما موزة بنت عبيد بن راشد المري، رحمها الله، وذلك في مجلس العزاء بدبي.

حضر العزاء الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

إلى ذلك، تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، التعازي من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، في وفاة المغفور لها موزة بنت عبيد بن راشد المرّي، ((جدة)) سمو ولي عهد الفجيرة، ووالدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنّاته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، واجب العزاء بوفاة موزة بنت عبيد بن راشد المري.