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خصام تَحوَّل إلى وئام

8/28/2024 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قبل‭ ‬أن‭ ‬أحكي‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬زوجين‭ ‬بريطانيين،‭ ‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬العائلية‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬العقلانية‭ ‬والتوازن‭ ‬والحكمة‭: ‬بلغ‭ ‬عدم‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬نقطة‭ ‬اللاعودة؟‭ ‬فراق‭ ‬بمعروف‭ ‬وكلا‭ ‬الطرفين‭ ‬عنده‭ ‬حق‭ ‬الطلاق‭/ ‬الخلع،‭ ‬وفق‭ ‬ترتيبات‭ ‬معينة‭.‬

ظلت‭ ‬أنجيلا‭ ‬متزوجة‭ ‬بـ«أولي‭ ‬نيوستاتر‮»‬،‭ ‬طوال‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬أنجبا‭ ‬خلالها‭ ‬ولدين‭ ‬تجاوزا‭ ‬كبرا‭ ‬وصارت‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬عائلته‭ ‬الخاصة،‭ ‬وفي‭ ‬مقال‭ ‬كتبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬صحيفة‭ ‬بريطانية‭ ‬تقول‭ ‬أنجيلا‭ ‬إنها‭ ‬أحست‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬أنها‭ ‬وزوجها‭ ‬غير‭ ‬متوافقين‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬كثيرة،‭ ‬فهي‭ (‬بعكس‭ ‬معظم‭ ‬النساء‭) ‬لا‭ ‬تحب‭ ‬النظام،‭ ‬ولا‭ ‬يهمها‭ ‬كثيراً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البيت‭ ‬مبهدلاً‭ ‬وغير‭ ‬مرتب،‭ ‬ولكنها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تحب‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفلات‭ ‬في‭ ‬بيتها،‭ ‬لأنها‭ ‬تحب‭ ‬الهيصة‭ ‬والفرفشة‭ ‬والنعنشة‭ ‬والثرثرة‭ ‬والنميمة،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬فإن‭ ‬زوجها‭ ‬مرتب‭ ‬ومنظم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ودقيق‭ ‬في‭ ‬مواعيده‭ ‬وعمله،‭ ‬ولا‭ ‬يحب‭ ‬الحفلات‭ ‬والضجيج‭ ‬ويفضل‭ ‬تمضية‭ ‬وقت‭ ‬الفراغ‭ ‬أمام‭ ‬التلفزيون‭ ‬أو‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬وهكذا‭ ‬بدأت‭ ‬أنجيلا‭ ‬في‭ ‬النقنقة‭ ‬والطنطنة،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬موهبة‭ ‬نسائية‭ ‬محضة‭: ‬أنت‭ ‬مش‭ ‬فاضي‭ ‬لي‭... ‬وجودك‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬مثل‭ ‬عدمه‭.. ‬يلعن‭ ‬أبو‭ ‬الكورة‭ ‬على‭ ‬أبو‭ ‬اللي‭ ‬يتفرج‭ ‬عليها‭.. ‬أنت‭ ‬لا‭ ‬تهش‭ ‬ولا‭ ‬تنش؛‭ ‬قطيعة‭ ‬تقطع‭ ‬الكيبل‭ ‬والدِش،‭ ‬وجالس‭ ‬نصف‭ ‬وقتك‭ ‬مثل‭ ‬التنبل‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬التلفزيون‭ ‬تطالع‭ ‬اللي‭ ‬تسوى‭ ‬واللي‭ ‬ما‭ ‬تسوى‭!! ‬ويوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬ظلت‭ ‬الولية‭ ‬تولول،‭ ‬اي‭ ‬تواصل‭ ‬ذلك‭ ‬الموال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التفت‭ ‬زوجها‭ ‬‮«‬أولي‮»‬‭ ‬نحوها‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬وقال‭ ‬لها‭: ‬أنا‭ ‬أيضاً‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أتحمل‭ ‬سخافاتك‭ ‬وحماقاتك‭ ‬وثرثرتك،‭ ‬وشكواك‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬صديقاتك‭ ‬الهايفات‭ ‬مثلك،‭ ‬والإنترنت‭ ‬أحسن‭ ‬منك‭ ‬ومن‭ ‬اللي‭ ‬خلفوك،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يتكلم‭ ‬إلا‭ ‬بما‭ ‬يُطلب‭ ‬منه،‭ ‬والتلفزيون‭ ‬لا‭ ‬يطالب‭ ‬المشاهد‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬منه‭!!‬

تقول‭ ‬أنجيلا‭ ‬إنها‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬سمعت‭ ‬تلك‭ ‬الكلمات‭ ‬حتى‭ ‬دارت‭ ‬الأرض‭ ‬بها‭ ‬وأحست‭ ‬بالمهانة‭: ‬أنا‭ ‬بنت‭ ‬أبوي‭ ‬يشتمني‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬أبو‭ ‬حال‭ ‬‮«‬مائل»؟‭ (‬‮«‬أنا‭ ‬بنت‭ ‬أبوي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقال‭ ‬للفخر،‭ ‬عبارة‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬العباطة‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬في‭ ‬الدنيا‭ ‬ابن‭ ‬أو‭ ‬بنت‭ ‬أبيه،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الأب‭ ‬‮«‬مجهولا‮»‬‭)‬؛‭ ‬والله‭ ‬لأطربق‭ ‬الدنيا‭ ‬على‭ ‬دماغه؛‭ ‬وكخطوة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬الطربقة‭ ‬سألته‭: ‬ما‭ ‬هو‭ ‬اقتراحك‭ ‬لفكّ‭ ‬الاشتباك‭ ‬بيننا؟‭ ‬تعترف‭ ‬أنجيلا‭ ‬بأنها‭ ‬ندمت‭ ‬على‭ ‬السؤال،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإجابة‭ ‬هي‭ ‬الطلاق،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬أولي‮»‬‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬ابن‭ ‬أصول،‭ ‬وقال‭ ‬لها‭ ‬ببرود‭: ‬كل‭ ‬حي‭ ‬يروح‭ ‬لحاله،‭ ‬يعني‭ ‬أنت‭ ‬تقيمين‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬البيت،‭ ‬وأنا‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي؛‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أحضر‭ ‬البنائين‭ ‬لإقامة‭ ‬مدخل‭ ‬منفصل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي،‭ ‬واستغرق‭ ‬تقسيم‭ ‬البيت‭ ‬قرابة‭ ‬العام،‭ ‬وانتقلت‭ ‬أنجيلا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬و‭... ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬أنهما‭ ‬صارا‭ ‬يقضيان‭ ‬أوقاتاً‭ ‬أطول‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض،‭ ‬فإما‭ ‬تهبط‭ ‬هي‭ ‬بالسلم‭ ‬الداخلي‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬لزيارته‭ ‬فيعدّ‭ ‬لها‭ ‬الشاي‭ ‬أو‭ ‬الفطائر،‭ ‬وإما‭ ‬يصعد‭ ‬هو‭ ‬إليها،‭ ‬ويجلسان‭ ‬يتآنسان‭ ‬بدون‭ ‬مناكفات‭ ‬أو‭ ‬عتاب،‭ ‬وهكذا‭ ‬انتهى‭ ‬الصدام‭ ‬الذي‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬طلاق‭ ‬بينهما،‭ ‬ومازالا‭ ‬يعيشان‭ ‬في‭ ‬تبات‭ ‬ونبات‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يخلفوا‭ ‬صبيان‭ ‬وبنات‮»‬‭.‬

لم‭ ‬أسرد‭ ‬هذه‭ ‬الحكاية‭ ‬لأنني‭ ‬معجب‭ ‬بالحل‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬الزوجان،‭ ‬وليس‭ ‬لأنني‭ ‬متعاطف‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الطرف‭ ‬أو‭ ‬ذاك،‭ ‬ولكن‭ ‬لتأكيد‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬صمود‭ ‬الزواج‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬المشاكل،‭ ‬فالمرأة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬النقنقة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬رغباتها‭ ‬وطلباتها‭ ‬مجابة،‭ ‬إذا‭ ‬وجدت‭ ‬الزوج‭ ‬الذي‭ ‬يصغي‭ ‬إليها،‭ ‬والرجل‭ ‬لن‭ ‬يكفّ‭ ‬عن‭ ‬أنانيته‭ ‬واعتبار‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حر‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الحرية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬زوجته،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬جلوسه‭ ‬أمام‭ ‬التلفزيون‭ ‬والإنترنت‭ ‬بل‭ ‬وممارسة‭ ‬الونسة‭ ‬والسوالف‭/‬‮«‬التشات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أناس‭ ‬لا‭ ‬يعرفهم‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة،‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يغضب‭ ‬الزوجة،‭ ‬ونفاجأ‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬بأن‭ ‬كوثر‭ ‬وعنتر‭ ‬تطلقا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنهما‭ ‬كانا‭ ‬‮«‬مثالاً‮»‬‭ ‬للتفاهم‭ ‬طوال‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬فهناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬توازن‭ ‬قُوَى‮»‬‭ ‬عاطفي‭ ‬ليستمر‭ ‬الزواج‭: ‬المرأة‭ ‬‮«‬تخف‭ ‬شوية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الزوج،‭ ‬والزوج‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬عنده‭ ‬دم‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬كأنها‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬واقع‮»‬،‭ ‬و‮«‬يكفي‭ ‬أننا‭ ‬نعيش‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‮»‬‭! ‬أقول‭ ‬هذا‭ ‬وأنا‭ ‬أرجو‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬ألا‭ ‬يقع‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬زوجتي‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬وجهي‭ ‬هازئة‭: ‬كمان‭ ‬عندك‭ ‬وجه‭ ‬تنصح‭ ‬غيرك؟

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