(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
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اختار بيت الكرة طائرة خاصة لنقل المنتخب الأول البحريني لمواجهة استراليا في الجولة الاولى من الدور الثالث للمجموعة (الثالثة) الآسيوية المؤهلة لنهائيات (2026)؛ حيث ستقام المواجهة في جولد كوست، وهو اختيار جيد لراحة الفريق وقبل فترة كافية للتعود على الطقس، والحالة الطبيعية للمدينة من حيث السكن والمواصلات وملاعب التدريب.
} وقُلنا في فترة سابقة إنه من الضرورة أن يسبق الوفد إلى هناك إداري من ذوي الخبرة وله اطلاع بالأمور الفنيّة، وليس التفاجؤ بما لا يحمد عقباه؛ لكن الظاهر أن المعنيين إما لا يقرأون؛ وإما يعتبرون أنفسهم (الأفهم) ولا حاجة إلى سماع وجهات نظر الآخرين، وهذا استشعار بالنقص؛ فلا يجب حجب الآراء؛ لكي لا تؤكل كما أُكل الثور الأبيض!
} أيضا كنت أتمنى أن يكون برفقة الوفد عدد من أعضاء مجلس الإدارة لدعم الجانب النفسي؛ بما لدى بعضهم من خبرة، تُسند خبرة الأمين العام؛ وإذا لم يكن هؤلاء متواجدين مع الفريق في مثل هذا الظرف المهم؛ فمتى سيتواجدون، فالطائرة خاصة وبها العديد من المقاعد الخالية، والاتحاد ليس عاجزا عن إعاشتهم وإقامتهم؛ ولو من باب التكريم!
} فضلا عن أن كون المباراة الأولى مهمة؛ وهي مباراة (الصدمة) برأيي وأن الحاجة ملحة لتواجد رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة؛ فأبو خالد يتمتع بخبرة وكاريزما يحتاج إليها الفريق في هذا التوقيت، وهو كان دوما بجانب المنتخب في لقاءاته (المصيرية)، ونخص استراليا لأنه من الأقوياء في المجموعة؛ فإن ظفرت بنقاطه قطعت نصف الطريق!
} وأيضا الملاحظ من خلال خبر الطائرة الخاصة هو افتقادها الى الوفد الصحفي؛ والذي هو برأيي أهم من ذلك الكم من منتسبي إعلام الاتحاد؛ فما دمنا نقول إن (الإعلام شريك أساسي) فأين هي الشراكة مع الصحافة اليومية التي ترصد الحدث بما يُساعد الرحلة (سلبا أو إيجابا)؛ على الأقل أن يتحمل الاتحاد عملية النقل للمحررين عبر رحلته الخاصة.
} وعلى أية حال فأمنياتنا أن تُكلل أمور منتخبنا في استراليا بالنجاح، وأن يعود من هناك بنتيجة ايجابية تعطيه حافزا للجولة الثانية أمام اليابان في العاشر من سبتمبر، أي بعد خمسة أيام من رحلة استراليا، والنتيجة الإيجابية من شأنها أن تُعزز من نسبة الحضور الجماهيري؛ الذي هو مهم في مواجهة اليابانيين، وحيث يجب ألا يكون منتخبنا غريبا على أرضه!
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