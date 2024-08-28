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شدو الحيل

8/28/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) }
‬اختار‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬لنقل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬البحريني‭ ‬لمواجهة‭ ‬استراليا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للمجموعة‭ (‬الثالثة‭) ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ (‬2026‭)‬؛‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬جولد‭ ‬كوست،‭ ‬وهو‭ ‬اختيار‭ ‬جيد‭ ‬لراحة‭ ‬الفريق‭ ‬وقبل‭ ‬فترة‭ ‬كافية‭ ‬للتعود‭ ‬على‭ ‬الطقس،‭ ‬والحالة‭ ‬الطبيعية‭ ‬للمدينة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬السكن‭ ‬والمواصلات‭ ‬وملاعب‭ ‬التدريب‭.‬


} ‭ ‬وقُلنا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬أن‭ ‬يسبق‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬إداري‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬وله‭ ‬اطلاع‭ ‬بالأمور‭ ‬الفنيّة،‭ ‬وليس‭ ‬التفاجؤ‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يحمد‭ ‬عقباه؛‭ ‬لكن‭ ‬الظاهر‭ ‬أن‭ ‬المعنيين‭ ‬إما‭ ‬لا‭ ‬يقرأون؛‭ ‬وإما‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ (‬الأفهم‭) ‬ولا‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬سماع‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬الآخرين،‭ ‬وهذا‭ ‬استشعار‭ ‬بالنقص؛‭ ‬فلا‭ ‬يجب‭ ‬حجب‭ ‬الآراء؛‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تؤكل‭ ‬كما‭ ‬أُكل‭ ‬الثور‭ ‬الأبيض‭!‬


} ‭ ‬أيضا‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬برفقة‭ ‬الوفد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لدعم‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي؛‭ ‬بما‭ ‬لدى‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬خبرة،‭ ‬تُسند‭ ‬خبرة‭ ‬الأمين‭ ‬العام؛‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هؤلاء‭ ‬متواجدين‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬المهم؛‭ ‬فمتى‭ ‬سيتواجدون،‭ ‬فالطائرة‭ ‬خاصة‭ ‬وبها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬الخالية،‭ ‬والاتحاد‭ ‬ليس‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬إعاشتهم‭ ‬وإقامتهم؛‭ ‬ولو‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التكريم‭!‬


} فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬كون‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬مهمة؛‭ ‬وهي‭ ‬مباراة‭ (‬الصدمة‭) ‬برأيي‭ ‬وأن‭ ‬الحاجة‭ ‬ملحة‭ ‬لتواجد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة؛‭ ‬فأبو‭ ‬خالد‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬وكاريزما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت،‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬دوما‭ ‬بجانب‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬لقاءاته‭ (‬المصيرية‭)‬،‭ ‬ونخص‭ ‬استراليا‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الأقوياء‭ ‬في‭ ‬المجموعة؛‭ ‬فإن‭ ‬ظفرت‭ ‬بنقاطه‭ ‬قطعت‭ ‬نصف‭ ‬الطريق‭!‬


} وأيضا‭ ‬الملاحظ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خبر‭ ‬الطائرة‭ ‬الخاصة‭ ‬هو‭ ‬افتقادها‭ ‬الى‭ ‬الوفد‭ ‬الصحفي؛‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬برأيي‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬إعلام‭ ‬الاتحاد؛‭ ‬فما‭ ‬دمنا‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ (‬الإعلام‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭) ‬فأين‭ ‬هي‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬ترصد‭ ‬الحدث‭ ‬بما‭ ‬يُساعد‭ ‬الرحلة‭ (‬سلبا‭ ‬أو‭ ‬إيجابا‭)‬؛‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬عملية‭ ‬النقل‭ ‬للمحررين‭ ‬عبر‭ ‬رحلته‭ ‬الخاصة‭.‬


} وعلى‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬فأمنياتنا‭ ‬أن‭ ‬تُكلل‭ ‬أمور‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬بالنجاح،‭ ‬وأن‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬بنتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬تعطيه‭ ‬حافزا‭ ‬للجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬استراليا،‭ ‬والنتيجة‭ ‬الإيجابية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تُعزز‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري؛‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اليابانيين،‭ ‬وحيث‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭!‬

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