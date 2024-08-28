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القمار الإلكتروني.. والشباب الخليجي

8/28/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا‭ ‬تتوقف‭ ‬مخاطر‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمواقع‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬من‭ ‬بث‭ ‬سمومها‭ ‬واستهدافها‭ ‬للشباب‭ ‬العربي‭ ‬عموما،‭ ‬والخليجي‭ ‬خصوصا،‭ ‬فهي‭ ‬تتطور‭ ‬وتتفنن‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬كي‭ ‬تسلب‭ ‬منهم‭ ‬الأموال‭ ‬والعقول،‭ ‬وقد‭ ‬انتشر‭ ‬مؤخرا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬القمار‭ ‬الإلكتروني‮»‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬المراهنات‭ ‬الرياضية‭.‬

منذ‭ ‬أيام‭ ‬نظرت‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬دعوى‭ ‬تطالب‭ ‬بحجب‭ ‬موقع‭ ‬وتطبيق‭ ‬‮«‬1 xbet ‮»‬‭ ‬ومواقع‭ ‬المراهنات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأخرى،‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬لعب‭ ‬القمار‭ ‬وكسب‭ ‬أموال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭: ‬‮«‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تطبيقات‭ ‬المراهنات‭ ‬والقمار‭ ‬الالكتروني‭ ‬كالنار‭ ‬في‭ ‬الهشيم،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬التطبيق‭ ‬الذي‭ ‬جذب‭ ‬فئة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والأطفال‭.. ‬الموقع‭ ‬يقدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬مراهنة‭ ‬للحدث‭ ‬الواحد،‭ ‬فمثلا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬فهو‭ ‬يسأل‭ ‬المراهن‭ ‬هل‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬أم‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الإنذارات‭ ‬أم‭ ‬الكروت‭ ‬الحمراء‭ ‬أو‭ ‬الركلات‭ ‬الحرة‭ ‬وغير‭ ‬ذلك،‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬يتم‭ ‬تحويلها‭ ‬للشخص‭ ‬المراهن‮»‬‭.‬

في‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬نشر‭ ‬أحد‭ ‬النشطاء‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬فيديو‭ ‬تحذيريا‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬لعب‭ ‬القمار‭ ‬‮«‬اون‭ ‬لاين‮»‬،‭ ‬وبين‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬ممارسة‭ ‬القمار‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عبر‭ ‬تحميل‭ ‬ذلك‭ ‬التطبيق،‭ ‬وإدخال‭ ‬البطاقة‭ ‬البنكية‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وآلية‭ ‬تحويل‭ ‬المبالغ،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬‮«‬المراهنات‮»‬،‭ ‬وتكون‭ ‬النتيجة‭ ‬خسارة‭ ‬الأموال،‭ ‬أو‭ ‬كسب‭ ‬أموال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬والتي‭ ‬تشجع‭ ‬الشاب‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬‮«‬القمار‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭ ‬وتشجيع‭ ‬الآخرين‭ ‬عليه،‭ ‬لجني‭ ‬الأموال‭.. ‬وموجها‭ ‬حديثه‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لمنع‭ ‬وحجب‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع،‭ ‬وداعيا‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لمتابعة‭ ‬أبنائهم‭ ‬وحمايتهم‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬مستهدف‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمواقع،‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬القائمون‭ ‬عليها‭ ‬للترويج‭ ‬لها‭ ‬بكافة‭ ‬الطرق‭ ‬والوسائل،‭ ‬ولربما‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬تلك‭ ‬المسألة‭ ‬‮«‬ظاهرة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬والأمنية‭ ‬التي‭ ‬ترصد‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬المشبوهة،‭ ‬وتعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬مخاطر‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬وحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬منها،‭ ‬ولكن‭ ‬لدينا‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المسألة،‭ ‬وصل‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬وأصدرت‭ ‬أحكاما‭ ‬قضائية‭ ‬بشأنها،‭ ‬بسبب‭ ‬قيام‭ ‬شاب‭ ‬باختلاس‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬العمل،‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬المراهنات‭ ‬الرياضية‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬والتوعوية‭ ‬فقد‭ ‬أطلقت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التوعوية‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الاستغلال‭ ‬والابتزاز‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭.. ‬وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬تعرض‭ ‬الأطفال‭ ‬لممارسات‭ ‬الاستغلال‭ ‬والابتزاز‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬مؤشر‭ ‬الرقابة‭ ‬لدى‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬وضوابط‭ ‬السماح‭ ‬للأطفال‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬واستعمالهم‭ ‬الوسائط‭ ‬المتصلة‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحماية‭ ‬الإلكترونية‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بادرت‭ ‬مشكورة،‭ ‬وفي‭ ‬خطوة‭ ‬رائدة،‭ ‬بإنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ومكاتب‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬بمديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬الرفيع‭ ‬ومسؤوليتها‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬التطبيقات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬مستهدف،‭ ‬وحمايته‭ ‬وتوعيته‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬أن‭ ‬يتابع‭ ‬أطفاله‭ ‬وأبناءه‭.. ‬حمى‭ ‬الله‭ ‬شبابنا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التطبيقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمواقع‭ ‬المدمرة‭. ‬

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