أشهر فوهة بركانية في السعودية تحصد تصنيفا عالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعلوم‭ ‬الجيولوجية‭ (‬ IUGS ‭)‬،‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬يونسكو‭)‬،‭ ‬اختارت‭ ‬الفوهة‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬89‭ ‬خبيراً‭ ‬عالمياً‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ ‬طارق‭ ‬أبا‭ ‬الخيل،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬الفوهة‭ ‬تشكلت‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬ومائة‭ ‬ألف‭ ‬سنة،‭ ‬وتتميز‭ ‬بعمق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬متراً‭ ‬وقطر‭ ‬يبلغ‭ ‬2‭.‬3‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬متوسط‭ ‬أقطار‭ ‬البراكين‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأوضح‭ ‬متحدث‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬فوهة‭ ‬‮«‬الوعبة‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬الفوهات‭ ‬البركانية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬أكبر‭ ‬البراكين‭ ‬الجافة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬بركاني‭ ‬أحادي‭ ‬المنشأ‭ ‬يضم‭ ‬175‭ ‬بركاناً‭ ‬صغيراً‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭. ‬

واختار‭ ‬الخبراء‭ ‬فوهة‭ ‬‮«‬الوعبة‮»‬‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬174‭ ‬موقعاً‭ ‬مرشحاً‭ ‬قدمتها‭ ‬64‭ ‬دولة،‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬كندا،‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬الصين،‭ ‬آيسلندا،‭ ‬مصر،‭ ‬وفنلندا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭. ‬وتحتوي‭ ‬الفوهة‭ ‬البركانية‭ ‬على‭ ‬حوض‭ ‬ملحي‭ ‬أو‭ ‬بحيرة‭ ‬ضحلة‭ ‬تشكلت‭ ‬بسبب‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار؛‭ ‬وتقع‭ ‬بين‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ ‬ومكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬270‭ ‬كيلومتراً‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭. ‬

وزاد‭ ‬إقبال‭ ‬السياح‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬تلك‭ ‬الفوهة‭ ‬البركانية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬توافد‭ ‬فيها‭ ‬السياح‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تنظم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬السياحية‭ ‬رحلات‭ ‬جماعية‭ ‬لمحبي‭ ‬استكشاف‭ ‬الطبيعة‭ ‬الصخرية‭.‬