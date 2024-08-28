أشهر فوهة بركانية في السعودية تحصد تصنيفا عالميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دخلت فوهة «الوعبة» البركانية الشهيرة في السعودية قائمة أفضل مواقع الجيولوجيا العالمية، التي تستهوي كثيراً من السياح المغامرين والمحبين لاستكشاف الصخور والطبيعة. وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أمس الأربعاء، اختيار وترشيح فوهة «الوعبة»؛ أو ما يُعرف محلياً باسم «مقلع طمية»، ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم لعام 2024.
وقالت الهيئة الحكومية إن الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية ( IUGS )، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اختارت الفوهة العملاقة في القائمة بعد تقييم قامت به لجنة من 89 خبيراً عالمياً.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، في بيان، إن الفوهة تشكلت قبل نحو مليون ومائة ألف سنة، وتتميز بعمق يصل إلى نحو 250 متراً وقطر يبلغ 2.3 كيلومتر، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسط أقطار البراكين الأخرى في المنطقة.
وأوضح متحدث الهيئة أن فوهة «الوعبة»، إحدى أكبر الفوهات البركانية في العالم، ومن أكبر البراكين الجافة في العالم، وهي جزء من حقل بركاني أحادي المنشأ يضم 175 بركاناً صغيراً على مساحة تقدر بنحو ستة آلاف كيلومتر مربع.
واختار الخبراء فوهة «الوعبة» في القائمة العالمية من بين 174 موقعاً مرشحاً قدمتها 64 دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، كندا، نيوزيلندا، الصين، آيسلندا، مصر، وفنلندا، بالإضافة إلى دول أخرى. وتحتوي الفوهة البركانية على حوض ملحي أو بحيرة ضحلة تشكلت بسبب تجمع مياه الأمطار؛ وتقع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى بعد نحو 270 كيلومتراً شمال شرقي مدينة جدة.
وزاد إقبال السياح على زيارة تلك الفوهة البركانية الكبيرة في السنوات القليلة الماضية التي توافد فيها السياح على المملكة من مختلف دول العالم، حيث تنظم العديد من الشركات السياحية رحلات جماعية لمحبي استكشاف الطبيعة الصخرية.
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