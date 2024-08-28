((رايان إير)) تقترح تقييد المشروبات الكحولية للمسافرين للحد من العنف المتزايد على الطائرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اقترح المدير التنفيذي لشركة طيران «رايان إير» مايكل أوليري تحديد استهلاك المشروبات الكحولية لكل راكب في المطارات بمشروبين فقط، للحد من تزايد حوادث العنف المرتبطة بالسكر على متن الطائرات.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ستاندرد « Standard » أوضح أوليري في حديثه لصحيفة «التلغراف» يوم الثلاثاء أن الهجمات على طاقم الطائرة والركاب أصبحت تحدث أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن المشكلة تتفاقم بسبب تناول الكحول مع «المخدرات».
وأضاف أوليري: «ليس من السهل على شركات الطيران اكتشاف الأشخاص المخمورين عند بوابات الصعود، وخاصة إذا كانوا برفقة آخرين. وطالما أنهم يستطيعون الوقوف والتحرك يُسمح لهم بالصعود إلى الطائرة. ولكن بمجرد إقلاع الطائرة يبدأ السلوك السيئ في الظهور».
واقترح أوليري تقييد استهلاك الركاب للكحول قبل الصعود إلى الطائرة، بحيث يُسمح بمشروبين فقط لكل راكب. وأوضح أن هذا الاقتراح هو واحد من ثلاث توصيات رئيسية قدمها لحكومة العمال.
وأشار أوليري إلى أن الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، وخصوصًا تلك المتجهة إلى الوجهات المعروفة بالحفلات مثل جزيرة إيبيزا وبعض الجزر اليونانية، هي الأكثر عرضة لحالات العنف. وتُغادر هذه الرحلات غالبًا من مطارات إقليمية مثل ليفربول ومانشستر وغلاسكو وإدنبره. وعلّقت سينيد كوين، المسؤولة عن تدريب 14 ألفاً من أفراد طاقم الطائرات في «رايان إير»، على التحديات التي تواجهها الشركة، مشيرة إلى أن الشركة اضطرت إلى منع بعض الركاب من السفر على متن طائراتها. وأكدت كوين أن «المملكة المتحدة تمثل التحدي الأكبر، وخاصة في المناطق الإقليمية. لا يوجد نمط محدد للسلوك العدواني، فقد يحدث من مجموعات الشباب أو حتى العائلات التي لا يُتوقع منها هذا السلوك».
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