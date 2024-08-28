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((رايان إير)) تقترح تقييد المشروبات الكحولية للمسافرين للحد من العنف المتزايد على الطائرات

8/28/2024 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اقترح‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬‮«‬رايان‭ ‬إير‮»‬‭ ‬مايكل‭ ‬أوليري‭ ‬تحديد‭ ‬استهلاك‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬لكل‭ ‬راكب‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬بمشروبين‭ ‬فقط،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬حوادث‭ ‬العنف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسكر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرات‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ستاندرد‭ ‬‮«‬ Standard ‮»‬‭ ‬أوضح‭ ‬أوليري‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬التلغراف‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬طاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬والركاب‭ ‬أصبحت‭ ‬تحدث‭ ‬أسبوعيًا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تتفاقم‭ ‬بسبب‭ ‬تناول‭ ‬الكحول‭ ‬مع‭ ‬‮«‬المخدرات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أوليري‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬اكتشاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬المخمورين‭ ‬عند‭ ‬بوابات‭ ‬الصعود،‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬برفقة‭ ‬آخرين‭. ‬وطالما‭ ‬أنهم‭ ‬يستطيعون‭ ‬الوقوف‭ ‬والتحرك‭ ‬يُسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالصعود‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭. ‬ولكن‭ ‬بمجرد‭ ‬إقلاع‭ ‬الطائرة‭ ‬يبدأ‭ ‬السلوك‭ ‬السيئ‭ ‬في‭ ‬الظهور‮»‬‭.‬

واقترح‭ ‬أوليري‭ ‬تقييد‭ ‬استهلاك‭ ‬الركاب‭ ‬للكحول‭ ‬قبل‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة،‭ ‬بحيث‭ ‬يُسمح‭ ‬بمشروبين‭ ‬فقط‭ ‬لكل‭ ‬راكب‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬توصيات‭ ‬رئيسية‭ ‬قدمها‭ ‬لحكومة‭ ‬العمال‭.‬

وأشار‭ ‬أوليري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬تلك‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬الوجهات‭ ‬المعروفة‭ ‬بالحفلات‭ ‬مثل‭ ‬جزيرة‭ ‬إيبيزا‭ ‬وبعض‭ ‬الجزر‭ ‬اليونانية،‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لحالات‭ ‬العنف‭. ‬وتُغادر‭ ‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬غالبًا‭ ‬من‭ ‬مطارات‭ ‬إقليمية‭ ‬مثل‭ ‬ليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬وغلاسكو‭ ‬وإدنبره‭. ‬وعلّقت‭ ‬سينيد‭ ‬كوين،‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬14‭ ‬ألفاً‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬‮«‬رايان‭ ‬إير‮»‬،‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الشركة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬بعض‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائراتها‭. ‬وأكدت‭ ‬كوين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تمثل‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الإقليمية‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬نمط‭ ‬محدد‭ ‬للسلوك‭ ‬العدواني،‭ ‬فقد‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬الشباب‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يُتوقع‭ ‬منها‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‮»‬‭.‬

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