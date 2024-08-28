كيت ميدلتون تظهر فجأة وهاري وميغان يتوقان إلى إجراء محادثات سلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون بشكل مفاجئ في اسكتلندا، حيث تواصل علاجها من نوع لم يتم الكشف عنه من السرطان.
وظهرت كيت (42 عاما) مرتين رسميا فقط هذا العام وتم تصويرها أثناء حضورها إلى كنيسة كراثي كيرك بالقرب من قلعة بالمورال مع الأمير ويليام يوم السبت 25 أغسطس.
ووصفت الكاتبة الملكية فيل دامبيير إجازة الأميرة الصيفية في أبردينشاير بأنها خطوة «إيجابية» في تعافيها.
يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل «يائسان» لإجراء محادثات سلام مع العائلة المالكة.
وزعمت جيني بوند المراسلة الملكية السابقة لهيئة الإذاعة البريطانية أن هناك تكهنات بأن العلاقة الفاترة بين الأمير هاري وشقيقه ولي العهد ويليام يمكن أن «تلين» عندما يتوفى الملك تشارلز الثالث.
وأضافت: «لا يمكنك الذهاب إلى حفل التتويج إلا إذا تمت دعوتك، وفي هذه المرحلة، أظن أن هاري لن تتم دعوته. ومع ذلك، نأمل أن يكون ذلك اليوم بعيدا إلى حد ما، ومن الممكن أن يكون موقف ويليام قد خفف إلى حد ما بحلول ذلك الوقت».
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