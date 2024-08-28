كيت ميدلتون تظهر فجأة وهاري وميغان يتوقان إلى إجراء محادثات سلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وظهرت‭ ‬كيت‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬مرتين‭ ‬رسميا‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتم‭ ‬تصويرها‭ ‬أثناء‭ ‬حضورها‭ ‬إلى‭ ‬كنيسة‭ ‬كراثي‭ ‬كيرك‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قلعة‭ ‬بالمورال‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬ويليام‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭.‬

ووصفت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الملكية‭ ‬فيل‭ ‬دامبيير‭ ‬إجازة‭ ‬الأميرة‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬أبردينشاير‭ ‬بأنها‭ ‬خطوة‭ ‬‮«‬إيجابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعافيها‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭ ‬‮«‬يائسان‮»‬‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭.‬

وزعمت‭ ‬جيني‭ ‬بوند‭ ‬المراسلة‭ ‬الملكية‭ ‬السابقة‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تكهنات‭ ‬بأن‭ ‬العلاقة‭ ‬الفاترة‭ ‬بين‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وشقيقه‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ويليام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلين‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يتوفى‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬تمت‭ ‬دعوتك،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬هاري‭ ‬لن‭ ‬تتم‭ ‬دعوته‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬بعيدا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موقف‭ ‬ويليام‭ ‬قد‭ ‬خفف‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬بحلول‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬