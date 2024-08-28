Thursday, 29 August 2024 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بين تفاخر وتقشف تلبي الأسر الأمريكية متطلبات أطفالها المدرسية

8/28/2024 7:12:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬حلول‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يخصص‭ ‬أغلب‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مئات‭ ‬الدولارات‭ ‬لتجهيز‭ ‬احتياجات‭ ‬أطفالهم‭ ‬استعدادا‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديدة‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلباتهم‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬والأحذية‭ ‬الجديدة‭.

وهذا‭ ‬يعد‭ ‬عبئا‭ ‬ماليا‭ ‬على‭ ‬الأسر‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتوسطة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭. ‬ويزيد‭ ‬الانفاق‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭.‬

ويشير‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ ‬شركة‭ ‬ديلويت‭ ‬للاستشارات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ينفقون‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬921‭ ‬دولارا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬طفل،‭ ‬لشراء‭ ‬مستلزمات‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬586‭ ‬دولارا،‭ ‬ينفقه‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬يعد‭ ‬أقل‭ ‬بدرجة‭ ‬طفيفة‭ ‬عن‭ ‬متوسط‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لزيادة‭ ‬إنفاقهم‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬الزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق‭.‬

وأشار‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬73 % ‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المشتريات‭ ‬اليومية،‭ ‬وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يخصصون‭ ‬ميزانيات‭ ‬أكبر‭ ‬للنفقات‭ ‬الضرورية،‭ ‬ويقوم‭ ‬الآباء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مستويات‭ ‬الدخل‭ ‬بتقدير‭ ‬الأسعار‭ ‬والأولويات،‭ ‬وهم‭ ‬يستعدون‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.

ويعني‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬للبعض‭ ‬وضع‭ ‬ميزانية‭ ‬أكثر‭ ‬تقشفا‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الإنفاق،‭ ‬ويشير‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الآباء‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الدخول‭ ‬المنخفضة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ينفقون‭ ‬مبالغ‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬مستلزمات‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬ويضطرون‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى‭ ‬توفيرا‭ ‬للمال،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬529‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬و1198‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

غير‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬يتحمل‭ ‬الوالد‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬نفقات‭ ‬أكثر،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬التسوق‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الملابس‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬والمنتجات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬واللوازم‭ ‬المدرسية،‭ ‬وقال‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬86 % ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬إنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬إنفاق‭ ‬نفس‭ ‬المبالغ‭ ‬وربما‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬مستلزمات‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وشهد‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬أكبر‭ ‬قفزة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬أنفق‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬648‭ ‬دولارا‭ ‬لشراء‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بإنفاق‭ ‬527‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المنتجات‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬معدل‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬431‭ ‬دولارا‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬و499‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وهناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬إنفاق‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬السلع،‭ ‬والإنفاق‭ ‬الإضافي‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬وأخيرا‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التفاخر‭ ‬باقتناء‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الشهيرة‭. ‬

وتبين‭ ‬من‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أن‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬آباء‭ ‬بلوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬يشتركون‭ ‬لأطفالهم‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬ويخططون‭ ‬لإنفاق‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬وأدوات‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭. ‬

ويختلف‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬وفقا‭ ‬لمستوى‭ ‬الدخل،‭ ‬فالأسر‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬دخلها‭ ‬السنوي‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬أقل،‭ ‬ستنفق‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬387‭ ‬دولارا‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬لكن‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬دخلها‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬سنويا،‭ ‬ستنفق‭ ‬902‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬الاستطلاع‭.‬

وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الدخل،‭ ‬قال‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬72 % ‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬إن‭ ‬اختيارات‭ ‬أطفالهم‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬إنفاقهم،‭ ‬وأشار‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من90 % ‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التباهي‭ ‬بالمشتريات‭ ‬التي‭ ‬يريدها‭ ‬الأطفال‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬العطلة‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭.

MENAFN28082024000055011008ID1108612910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث