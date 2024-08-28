بين تفاخر وتقشف تلبي الأسر الأمريكية متطلبات أطفالها المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهذا‭ ‬يعد‭ ‬عبئا‭ ‬ماليا‭ ‬على‭ ‬الأسر‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتوسطة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭. ‬ويزيد‭ ‬الانفاق‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭.‬

ويشير‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ ‬شركة‭ ‬ديلويت‭ ‬للاستشارات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ينفقون‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬921‭ ‬دولارا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬طفل،‭ ‬لشراء‭ ‬مستلزمات‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬586‭ ‬دولارا،‭ ‬ينفقه‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬يعد‭ ‬أقل‭ ‬بدرجة‭ ‬طفيفة‭ ‬عن‭ ‬متوسط‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لزيادة‭ ‬إنفاقهم‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬الزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق‭.‬

وأشار‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬73 % ‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المشتريات‭ ‬اليومية،‭ ‬وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يخصصون‭ ‬ميزانيات‭ ‬أكبر‭ ‬للنفقات‭ ‬الضرورية،‭ ‬ويقوم‭ ‬الآباء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مستويات‭ ‬الدخل‭ ‬بتقدير‭ ‬الأسعار‭ ‬والأولويات،‭ ‬وهم‭ ‬يستعدون‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.

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ويعني‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬للبعض‭ ‬وضع‭ ‬ميزانية‭ ‬أكثر‭ ‬تقشفا‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الإنفاق،‭ ‬ويشير‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الآباء‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الدخول‭ ‬المنخفضة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ينفقون‭ ‬مبالغ‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬مستلزمات‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬ويضطرون‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى‭ ‬توفيرا‭ ‬للمال،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬529‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬و1198‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

غير‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬يتحمل‭ ‬الوالد‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬نفقات‭ ‬أكثر،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬التسوق‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الملابس‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬والمنتجات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬واللوازم‭ ‬المدرسية،‭ ‬وقال‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬86 % ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬إنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬إنفاق‭ ‬نفس‭ ‬المبالغ‭ ‬وربما‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬مستلزمات‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وشهد‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬أكبر‭ ‬قفزة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬أنفق‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬648‭ ‬دولارا‭ ‬لشراء‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بإنفاق‭ ‬527‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المنتجات‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬معدل‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬431‭ ‬دولارا‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬و499‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وهناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬إنفاق‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬السلع،‭ ‬والإنفاق‭ ‬الإضافي‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬وأخيرا‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التفاخر‭ ‬باقتناء‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الشهيرة‭. ‬

وتبين‭ ‬من‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أن‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬آباء‭ ‬بلوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬يشتركون‭ ‬لأطفالهم‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬ويخططون‭ ‬لإنفاق‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬وأدوات‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭. ‬

ويختلف‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬وفقا‭ ‬لمستوى‭ ‬الدخل،‭ ‬فالأسر‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬دخلها‭ ‬السنوي‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬أقل،‭ ‬ستنفق‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬387‭ ‬دولارا‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬لكن‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬دخلها‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬سنويا،‭ ‬ستنفق‭ ‬902‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬الاستطلاع‭.‬

وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الدخل،‭ ‬قال‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬72 % ‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬إن‭ ‬اختيارات‭ ‬أطفالهم‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬إنفاقهم،‭ ‬وأشار‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من90 % ‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التباهي‭ ‬بالمشتريات‭ ‬التي‭ ‬يريدها‭ ‬الأطفال‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬العطلة‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭.

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