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الفلبين تسجل 5 حالات نشطة بجدري القرود

8/28/2024 7:12:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يوجد‭ ‬في‭ ‬الفلبين‭ ‬حاليا‭ ‬خمس‭ ‬حالات‭ ‬نشطة‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬جدري‭ ‬القرود،‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬أمس،‭ ‬تسجيل‭ ‬إصابتين‭ ‬أخريين،‭ ‬إحداهما‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬الكبرى‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬كالابارزون‭. ‬

‭ ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ستار‮»‬‭ ‬الفلبينية‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬قولها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للصحفيين،‭ ‬إن‭ ‬الحالتين‭ ‬الجديدتين‭: ‬‮«‬كلاهما‭ ‬مصاب‭ ‬بالسلالة‭ ‬الخفيفة‭ ‬كليد‭ /‬2‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭. ‬ويتفق‭ ‬التحقيق‭ ‬الأولي‭ ‬مع‭ ‬النتائج‭ ‬السابقة‭ ‬للانتقال‭ ‬المحلي‭ ‬لسلالة‭ ‬كليد‭ /‬2‮»‬‭. ‬

‭ ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬من‭ ‬كالابارزون‭ ‬هو‭ ‬ذكر‭ (‬12‭ ‬عاما‭).

أما‭ ‬الحالة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬من‭ ‬مانيلا‭ ‬الكبرى‭ ‬فهي‭ ‬لامرأة‭ (‬26‭ ‬عاما‭). ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بأن‭ ‬المريضين‭ ‬يتعافيان‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬ويخضعان‭ ‬للمراقبة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬المحلية‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬14‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بمرض‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬تعافى‭ ‬منهم‭ ‬تسعة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬ينتظر‭ ‬خمسة‭ ‬مرضى‭ ‬حاليا‭ ‬اختفاء‭ ‬أعراضهم‭.‬

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