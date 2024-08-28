العراق يختار (ميسي بغداد) للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال المخرج الكردي سهيم عمر خليفة أمس إن فيلمه (ميسي بغداد) اختير للمنافسة باسم العراق على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي ضمن الدورة السابعة والتسعين لجوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما.
وكتب خليفة باللغة الإنجليزية على حسابه على فيسبوك «سعدت للغاية بهذه الأنباء. من الرائع اختيار أحد أفلامي لقائمة ترشيحات الأوسكار للمرة الثالثة.. أشكر دائرة السينما والمسرح العراقية ولجنة الاختيار».
الفيلم بطولة أثير عادل وزهراء غندور وصفا نجم وحسين حسن علي والطفل أحمد محمد عبد الله ويتناول قصة الطفل حمودي البالغ من العمر 11 عاما والذي يتمنى أن يصبح لاعبا مشهورا في عالم كرة القدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي لكنه يتعرض لحادث يبدد هذا الحلم.
وقالت دائرة السينما والمسرح العراقية في بيان «تم ترشيح هذا الفيلم من خلال لجنة مستقلة.. وجاء هذا الاختيار لتوافره على عناصر الترشيح التي تتطلبها جوائز الأوسكار. تم تصوير الفيلم في مواقع تصوير عراقية وبمشاركة ممثلين عراقيين، وحصل الفيلم على تمويل من وزارة الثقافة العراقية».
ويحق لكل دولة سنويا ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي التي تقدم للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة وغير ناطقة بالإنجليزية.
ومن المقرر إعلان قائمة مختصرة للجائزة من 15 فيلما في ديسمبر ثم قائمة قصيرة من خمسة أفلام في يناير قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس 2025.
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