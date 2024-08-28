العراق يختار (ميسي بغداد) للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬خليفة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬سعدت‭ ‬للغاية‭ ‬بهذه‭ ‬الأنباء‭. ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬اختيار‭ ‬أحد‭ ‬أفلامي‭ ‬لقائمة‭ ‬ترشيحات‭ ‬الأوسكار‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭.. ‬أشكر‭ ‬دائرة‭ ‬السينما‭ ‬والمسرح‭ ‬العراقية‭ ‬ولجنة‭ ‬الاختيار‮»‬‭. ‬

الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬أثير‭ ‬عادل‭ ‬وزهراء‭ ‬غندور‭ ‬وصفا‭ ‬نجم‭ ‬وحسين‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬والطفل‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ويتناول‭ ‬قصة‭ ‬الطفل‭ ‬حمودي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يتمنى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬لاعبا‭ ‬مشهورا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مثل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬لكنه‭ ‬يتعرض‭ ‬لحادث‭ ‬يبدد‭ ‬هذا‭ ‬الحلم‭. ‬

وقالت‭ ‬دائرة‭ ‬السينما‭ ‬والمسرح‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭.. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬لتوافره‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬الترشيح‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭. ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬تصوير‭ ‬عراقية‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬عراقيين،‭ ‬وحصل‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬

ويحق‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬سنويا‭ ‬ترشيح‭ ‬أحد‭ ‬أفلامها‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬دولي‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للأفلام‭ ‬المنتجة‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وغير‭ ‬ناطقة‭ ‬بالإنجليزية‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إعلان‭ ‬قائمة‭ ‬مختصرة‭ ‬للجائزة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬فيلما‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬ثم‭ ‬قائمة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬قبل‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭. ‬