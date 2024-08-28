بن جمال مشاركا في البارالمبية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للتيكوندو‭ ‬تقديرًا‭ ‬لخبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬لرياضة‭ ‬التيكوندو‭.‬

ويُعد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬خبيرًا‭ ‬دوليًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التيكوندو‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والخليجي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يُعتبر‭ ‬عضوًا‭ ‬فاعلًا‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬العالمي‭ ‬والآسيوي‭. ‬وبصفته‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للباراتيكوندو‭ ‬يمتلك‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬سجلاً‭ ‬حافلاً‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الدولية‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للتيكوندو،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كونه‭ ‬حكمًا‭ ‬دوليًا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬ومحاضرًا‭ ‬دوليًا،‭ ‬ومندوبًا‭ ‬فنيًا‭. ‬كما‭ ‬نال‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬الدولي‭ ‬المعتمد‭ (‬المستوى‭ ‬الثالث‭). ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬والدولية‭ ‬والقارية‭ ‬المهمة،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬دور‭ ‬الحكم،‭ ‬والمشرف،‭ ‬ورئيس‭ ‬بعض‭ ‬البطولات،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانته‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التيكوندو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬