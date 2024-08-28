بن جمال مشاركا في البارالمبية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
توجه محمد بن جمال رئيس اللجنة الآسيوية للباراتيكوندو إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية 2024 كعضو في اللجنة الرقابية والإشرافية لمنافسات الباراتيكوندو.
وجاء هذا التعيين الرسمي الذي تلقاه بن جمال من رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو تقديرًا لخبرته الواسعة والمتميزة في المجالين الإداري والفني لرياضة التيكوندو.
ويُعد محمد بن جمال خبيرًا دوليًا بارزًا في رياضة التيكوندو على المستويين المحلي والخليجي، كما أنه يُعتبر عضوًا فاعلًا على الصعيدين العالمي والآسيوي. وبصفته رئيس اللجنة الآسيوية للباراتيكوندو يمتلك بن جمال سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث حصل على العديد من الاعتمادات الدولية الفنية والإدارية من الاتحاد العالمي للتيكوندو، بما في ذلك كونه حكمًا دوليًا من الدرجة الأولى، ومحاضرًا دوليًا، ومندوبًا فنيًا. كما نال أعلى درجة في التدريب الدولي المعتمد (المستوى الثالث). وقد شارك بن جمال في العديد من البطولات العالمية والدولية والقارية المهمة، حيث أدى دور الحكم، والمشرف، ورئيس بعض البطولات، ما عزز مكانته كأحد أبرز الشخصيات في رياضة التيكوندو على مستوى العالم.
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