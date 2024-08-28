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بعثة المنتخب الوطني تصل إلى أستراليا

8/28/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


وصلت‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬استراليا‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬امتدت‭ ‬لقرابة‭ ‬17‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬مرورًا‭ ‬بمطار‭ ‬جاكارتا‭ ‬الدولي‭ ‬للتزود‭ ‬بالوقود‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬للوجهة‭ ‬النهائية‭ ‬بمطار‭ ‬برزبن‭ ‬الدولي‭.‬

وكانت‭ ‬رحلة‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬تأجلت‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬الطيران،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وبعدها‭ ‬سوف‭ ‬يواجه‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬أنهى‭ ‬استعداداته‭ ‬محلياً‭ ‬وخارجياً‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬معسكراً‭ ‬تدريبياً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماريبور‭ ‬السلوفينية،‭ ‬وتدرب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬اعتمد‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمواجهتي‭ ‬أستراليا‭ ‬واليابان‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬فزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭.‬

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