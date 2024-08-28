بعثة المنتخب الوطني تصل إلى أستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى استراليا استعدادًا لخوض المباراة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد رحلة امتدت لقرابة 17 ساعة من مطار البحرين الدولي، مرورًا بمطار جاكارتا الدولي للتزود بالوقود قبل الوصول للوجهة النهائية بمطار برزبن الدولي.
وكانت رحلة بعثة المنتخب قد تأجلت بسبب ظروف الطيران، حيث سيخوض مباراته الأولى أمام أستراليا يوم 5 سبتمبر، وبعدها سوف يواجه اليابان في البحرين يوم 10 سبتمبر القادم.
يذكر أن المنتخب أنهى استعداداته محلياً وخارجياً حيث أقام معسكراً تدريبياً في مدينة ماريبور السلوفينية، وتدرب على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الكرواتي دراغان المدير الفني للمنتخب.
يشار إلى أن المدرب اعتمد القائمة الخاصة بمواجهتي أستراليا واليابان والمكونة من 27 لاعباً هم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، فزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، أحمد الشروقي، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم.
MENAFN28082024000055011008ID1108612905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.