الصين ((مستعدة للتباحث)) مع مفوضية حقوق الإنسان بشأن شينجيانغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬لين‭ ‬جيان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬روتيني‭: ‬إن‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬لمباحثات‭ ‬وتعاون‭ ‬بناء‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬على‭ ‬أساس‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شينجيانغ‭ ‬تنعم‭ ‬بالاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وسكانها‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬وازدهار‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬المفوضية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بواجباتها‭ ‬بحياد‭ ‬وموضوعية‮»‬‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬تسييس‭ ‬مسألة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تثير‭ ‬الانقسام‭ ‬والمواجهة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألّا‭ ‬تستغلها‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحجيم‭ ‬الصين‭ ‬أو‭ ‬تشويه‭ ‬سمعتها‮»‬‭. ‬وكشفت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬صينيين‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬ما‭ ‬مهّد‭ ‬أمام‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬لإرسال‭ ‬فريق‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬يونيو‭. ‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رافينا‭ ‬شامداساني‭ ‬لصحفيين‭: ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية،‭ ‬وتحديدا‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ونظام‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشينجيانغ،‭ ‬نفهم‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والسياسات‭ ‬الإشكالية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‮»‬‭. ‬

وطالبت‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬بإجراء‭ ‬مراجعة‭ ‬كاملة‮»‬‭ ‬للمتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬الأقليات‭ ‬من‭ ‬التمييز‭. ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الصين‮»‬‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬مزعومة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التعذيب‭. ‬

وأشارت‭ ‬المفوضية‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الصادر‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬والذي‭ ‬رفضته‭ ‬الصين‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع،‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬انتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بحق‭ ‬الأويغور‭ ‬وأقليات‭ ‬مسلمة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ‭. ‬وتقول‭ ‬بكين‭ ‬إن‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ‭ ‬ضرورية‭ ‬للتصدي‭ ‬للإرهاب،‭ ‬وتدافع‭ ‬عما‭ ‬تسميه‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬مراكز‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬لمواجهة‭ ‬التطرف‭ ‬وتحسين‭ ‬مستويات‭ ‬التعليم‭.‬