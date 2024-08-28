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بروكسل تدعو وزير الخارجية التركي إلى اجتماع لنظرائه الأوروبيين

8/28/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إسطنبول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يشارك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬تركي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭: ‬‮«‬نعتبر‭ ‬دعوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمثابة‭ ‬سعي‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬استجابة‭ ‬لدعواتنا‭ ‬لإحياء‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‮»‬‭. ‬وتأمل‭ ‬أنقرة‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬اجتماع‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬حوار‭ ‬مؤسسية‮»‬‭. ‬

ويتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬فيدان‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الكتلة‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬والمفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬لشؤون‭ ‬التوسع‭ ‬والجوار‭ ‬أوليفر‭ ‬فارهيلي‭. ‬وتركيا‭ ‬مرشحة‭ ‬لعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬وأطلقت‭ ‬محادثات‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الكتلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬لكن‭ ‬العملية‭ ‬مجمّدة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وتوتّرت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬وبروكسل‭ ‬منذ‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشلة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وحملات‭ ‬القمع‭ ‬التي‭ ‬تلتها‭ ‬وطالت‭ ‬معارضين‭ ‬وصحفيين‭. ‬ويطالب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أنقرة‭ ‬بإحراز‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬كما‭ ‬يندد‭ ‬بالمواقف‭ ‬التركية‭ ‬حول‭ ‬جزيرة‭ ‬قبرص‭ ‬المقسمة‭ ‬حيث‭ ‬أنشأت‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬جمهورية‭ ‬شمال‭ ‬قبرص‭ ‬التركية‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬وكانت‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬اعترفت‭ ‬بها‭.‬

ويرغب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬أنقرة‭ ‬بإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬الحل‭ ‬الذي‭ ‬رفضه‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬باعتراف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بحلّ‭ ‬الدولتين‭. ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬تركيا‭ ‬الواضح‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬القبرصية‭ ‬سيُشرح‭ ‬مجددا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬نظيره‭ ‬اليوناني‭ ‬يورغوس‭ ‬ييرابيتريتيس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬الجانبين‭ ‬تحسين‭ ‬علاقاتهما‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‮»‬‭. ‬وستتطرّق‭ ‬محادثات‭ ‬فيدان‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬الأوروبيين‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬اتحاد‭ ‬جمركي‭ ‬جديد‭ ‬وتخفيف‭ ‬قواعد‭ ‬طلب‭ ‬التأشيرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأتراك‭.‬

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