ترامب يعلن توصله إلى اتفاق مع هاريس بشأن مناظرة 10 سبتمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬عبر‭ ‬منصته‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭: ‬‮«‬لماذا‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬مناظرة‭ ‬مع‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة؟‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اتهمها‭ ‬بالانحياز‭ ‬للمرشحة‭ ‬الديمقراطية‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تكراره‭ ‬انتقاد‭ ‬الشبكة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أكد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬قدمت‭ ‬ضمانات‭ ‬بأن‭ ‬المناظرة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬منصفة‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بإبقاء‭ ‬الميكروفون‭ ‬متاحا‭ ‬طوال‭ ‬المناظرة‭ ‬اتهمت‭ ‬ترامب‭ ‬بالمراوغة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬صراحة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬معه‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المرشحين‭ ‬أبديا‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬استعدادهما‭ ‬لخوض‭ ‬المناظرة‭ ‬بميكروفونات‭ ‬مفتوحة‭ ‬طوال‭ ‬مدتها‭ ‬للسماح‭ ‬بتبادل‭ (‬آراء‭) ‬موضوعي‭ ‬بين‭ ‬المرشحين،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يسمح‭ ‬لمن‭ ‬يديرونه‭ ‬بأن‭ ‬يناقضوه‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬محزن‭!‬‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬لترامب‭ ‬أن‭ ‬لوّح‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناظرة،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬هاريس‭ ‬منذ‭ ‬ترشحها‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو،‭ ‬إثر‭ ‬تقديمه‭ ‬أداء‭ ‬كارثيا‭ ‬خلال‭ ‬مناظرة‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬يونيو‭. ‬وسبق‭ ‬لحملة‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬إقامة‭ ‬المناظرة‭ ‬مع‭ ‬هاريس‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬نفسها‭ ‬لمناظرة‭ ‬بايدن،‭ ‬أي‭ ‬إغلاق‭ ‬ميكروفون‭ ‬المرشح‭ ‬أثناء‭ ‬تحدث‭ ‬منافسه‭. ‬

وقال‭ ‬براين‭ ‬فالون‭ ‬أحد‭ ‬مستشاري‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬ميكروفونات‭ ‬كلا‭ ‬المرشحين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬مفتوحة‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬المناظرة‭. ‬يفيد‭ ‬تحليلنا‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬يفضل‭ ‬إغلاق‭ ‬الميكروفونات‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬مرشحهم‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬أعصابه‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬دقيقة‮»‬‭. ‬

وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عما‭ ‬يفضله‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لفيرجينيا‭ (‬شرق‭) ‬قرب‭ ‬واشنطن‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعلم‭. ‬الامر‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭. ‬ربما‭ ‬أفضل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ (‬الميكروفونات‭) ‬مفتوحة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬بثته‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هاريس‭ ‬رفضت‭ ‬إجراء‭ ‬مناظرة‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬تعهد‭ ‬بالبقاء‭ ‬متوافرا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬بدّلت‭ ‬رأيها‮»‬‭.‬