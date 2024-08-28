تطبيق إلكتروني للعملاء..أسواق الجزيرة تعلن عروض الذكرى الـ((59))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل
تصوير - محمود بابا
بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية 59 على التأسيس، أعلنت أسواق الجزيرة إطلاق حملة ترويجية تتضمن خصومات بنسبة 60 % على المنتجات، في الوقت الذي كشفت عن تطبيق جديد يمنح العملاء مزايا حصرية تخولهم لكسب النقاط مع كل عملية شرائية، ويغطي كافة المنتجات والعلامات التجارية.
وقال العضو
المنتدب لمجموعة الجزيرة،
عبدالحميد
ديواني «نحتفل في أسواق الجزيرة بالذكرى 59 على التأسيس. إنها لمناسبة سعيدة أن نقدم الجديد لعملائنا»، مشيرا إلى خصومات تصل نسبتها إلى 60 % تشمل مجموعة واسعة من المنتجات.
بدوره، أكد
أوجال موكرجي المدير العام لمجموعة الجزيرة أن تطبيق
Profit club
الذي دشنته أسواق الجزيرة أمس الأربعاء (28 أغسطس 2024) يمنح العملاء نقاط ولاء يمكنهم الاستفادة منها خلال 24 ساعة عبر اقتناء أي منتج في السوبرماركت. تشمل النقاط كافة العلامات التجارية تحت مظلة الأسواق، التي يصل عددها إلى 50 علامة.
وأضاف «كل منتج له نقاط محددة»، مبينا أن بطاقة ولاء العملاء السابقة تم استبدالها بالتطبيق الجديد.
وتحدث أوجال عن سوبرماركت جديد في «ووك مول» بمنطقة الرفاع، سيكون أحد أكبر الفروع مساحةً بالنسبة للمجموعة. وأوضح «تم توقيع الاتفاقية أمس الأول مع المجمع التجاري، وسيتم افتتاح الفرع في ديسمبر المقبل». وأكد خطة لافتتاح ما بين فرعين -3 فروع جديدة خلال العام المقبل.
وأشار إلى ان علامة تجارية شهيرة جديدة ستصل البحرين خلال سبتمبر القادم، تحمل اسم «دايموند» يتم تصنيع منتجاتها في ألمانيا والهند، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وتوفر المنتجات الغذائية تحت اسم العلامتين «دايموند» و«سلطان».
جدير بالذكر أن شركة دايموند أطلقت أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1986، بطرح المأكولات البحرية المعلّبة فقط. وسجلت نجاحاً بعد آخر على مدى ثلاثين عاماً، وتهدف إلى توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مقبولة. واليوم، تقدّم الشركة منتجات متنوعة، منها المربّى، العسل، المأكولات البحرية المعلّبة، الخضراوات والفاكهة المعلّبة، الفطر والزيتون والكورن فليكس.
ووسّعت الشركة نطاق عملها بحيث تجاوزت دولة الإمارات العربية المتحدة وأصبحت اليوم موجودة في 11 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
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