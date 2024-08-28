تطبيق إلكتروني للعملاء..أسواق الجزيرة تعلن عروض الذكرى الـ((59))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬

بمناسبة‭ ‬احتفالها‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬59‭ ‬على‭ ‬التأسيس،‭ ‬أعلنت‭ ‬أسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬تتضمن‭ ‬خصومات‭ ‬بنسبة‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬المنتجات،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬جديد‭ ‬يمنح‭ ‬العملاء‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬تخولهم‭ ‬لكسب‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬شرائية،‭ ‬ويغطي‭ ‬كافة‭ ‬المنتجات‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭.‬

وقال‭ ‬العضو

المنتدب‭ ‬لمجموعة‭ ‬الجزيرة،‮

‬عبدالحميد

ديواني‭ ‬‮«‬نحتفل‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬بالذكرى‭ ‬59‭ ‬على‭ ‬التأسيس‭. ‬إنها‭ ‬لمناسبة‭ ‬سعيدة‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬الجديد‭ ‬لعملائنا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬خصومات‭ ‬تصل‭ ‬نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬تشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد

أوجال‭ ‬موكرجي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمجموعة‭ ‬الجزيرة‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‮

‬ Profit ‭ ‬ club ‮

‬الذي‭ ‬دشنته‭ ‬أسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ (‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭) ‬يمنح‭ ‬العملاء‭ ‬نقاط‭ ‬ولاء‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬عبر‭ ‬اقتناء‭ ‬أي‭ ‬منتج‭ ‬في‭ ‬السوبرماركت‭. ‬تشمل‭ ‬النقاط‭ ‬كافة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الأسواق،‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬علامة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬منتج‭ ‬له‭ ‬نقاط‭ ‬محددة‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬بطاقة‭ ‬ولاء‭ ‬العملاء‭ ‬السابقة‭ ‬تم‭ ‬استبدالها‭ ‬بالتطبيق‭ ‬الجديد‭.‬

وتحدث‭ ‬أوجال‭ ‬عن‭ ‬سوبرماركت‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬‮«‬ووك‭ ‬مول‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬سيكون‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الفروع‭ ‬مساحةً‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمجموعة‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬المجمع‭ ‬التجاري،‭ ‬وسيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬خطة‭ ‬لافتتاح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬فرعين‭ -‬3‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬شهيرة‭ ‬جديدة‭ ‬ستصل‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم،‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬دايموند‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجاتها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬والهند،‭ ‬ومقرها‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وتوفر‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬العلامتين‭ ‬‮«‬دايموند‮»‬‭ ‬و«سلطان‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬دايموند‭ ‬أطلقت‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986،‭ ‬بطرح‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬المعلّبة‭ ‬فقط‭. ‬وسجلت‭ ‬نجاحاً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬بأسعار‭ ‬مقبولة‭. ‬واليوم،‭ ‬تقدّم‭ ‬الشركة‭ ‬منتجات‭ ‬متنوعة،‭ ‬منها‭ ‬المربّى،‭ ‬العسل،‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬المعلّبة،‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفاكهة‭ ‬المعلّبة،‭ ‬الفطر‭ ‬والزيتون‭ ‬والكورن‭ ‬فليكس‭.‬

ووسّعت‭ ‬الشركة‭ ‬نطاق‭ ‬عملها‭ ‬بحيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وأصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬بلداً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭.‬