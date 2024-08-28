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تبدأ من 1600 دينار.. انخفاض أسعار الحج العام القادم بحسب نوعية الخدمات

8/28/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬


أكد‭ ‬جاسم‭ ‬ابل‭ ‬صاحب‭ ‬إحدى‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الحج‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬دينار،‭ ‬وستكون‭ ‬أسعار‭ ‬الحج‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬برّا‭ ‬أو‭ ‬جوا،‭ ‬أو‭ ‬مكة‭ ‬أو‭ ‬المدينة،‭ ‬وعدد‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬الغرفة،‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬الإضافية،‭ ‬معللا‭ ‬الانخفاض‭ ‬بأنه‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬الحملات‭ ‬وشفافية‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬استحداث‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يتمركز‭ ‬حول‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬منصة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطنين‭ ‬التسجيل‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬بدون‭ ‬الرجوع‭ ‬للحملات‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬للحج‭ ‬تسمح‭ ‬للحملات‭ ‬بالاندماج،‭ ‬ويقسم‭ ‬العائد‭ ‬بين‭ ‬المقاولين،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬يمكن‭ ‬للمقاول‭ ‬ان‭ ‬يختار‭ ‬أعداد‭ ‬الحجاج‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تسييرها،‭ ‬ويدفع‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬حاجا‭ ‬تأمين‭ ‬10‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭ ‬ترجع‭ ‬للمقاول‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬الحج،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬ستنتهي‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل،‭ ‬والحملات‭ ‬التي‭ ‬يقل‭ ‬عددها‭ ‬عن‭ ‬90‭ ‬حاجا‭ ‬سيلغى‭ ‬تسجيلها،‭ ‬وستعطي‭ ‬الفرصة‭ ‬لتوزيع‭ ‬الحجاج‭ ‬على‭ ‬حملات‭ ‬أخرى،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬حملات‭ ‬جديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مركزية‭ ‬الحملة،‭ ‬كذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للحاج‭ ‬ان‭ ‬يختار‭ ‬السعر‭ ‬الذي‭ ‬يناسبه‭.‬

وأشار‭ ‬ابل‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬تسيير‭ ‬الحملات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬سبتمبر،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬مبلغ‭ ‬التأمين‭ ‬الذي‭ ‬استحدث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬قدرة‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬للحجاج،‭ ‬وعدم‭ ‬تقصيرها‭ ‬في‭ ‬حقهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬اعتماد‭ ‬الحملات‭ ‬من‭ ‬البعثة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬وبعدها‭ ‬اختيار‭ ‬الحجاج‭ ‬للحملات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭.‬

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