تبدأ من 1600 دينار.. انخفاض أسعار الحج العام القادم بحسب نوعية الخدمات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت نوال عباس:
أكد جاسم ابل صاحب إحدى حملات الحج انخفاض أسعار الحج العام المقبل ابتداء من 1600 دينار، وستكون أسعار الحج على حسب الخدمات المقدمة برّا أو جوا، أو مكة أو المدينة، وعدد الأفراد في الغرفة، أو الخدمات الإضافية، معللا الانخفاض بأنه يرجع إلى التنافسية بين الحملات وشفافية التسجيل بعد استحداث النظام الجديد الذي يتمركز حول التسجيل عن طريق منصة في الحكومة الإلكترونية، حيث يمكن للمواطنين التسجيل مباشرة من المنصة بدون الرجوع للحملات.
وأضاف: «في السابق كانت البعثة البحرينية للحج تسمح للحملات بالاندماج، ويقسم العائد بين المقاولين، ولكن في الوقت الحاضر يمكن للمقاول ان يختار أعداد الحجاج التي يرغب في تسييرها، ويدفع عن كل 50 حاجا تأمين 10 الاف دينار ترجع للمقاول بعد موسم الحج، مشيرا إلى أنه خلال شهر واحد فقط ستنتهي عملية التسجيل، والحملات التي يقل عددها عن 90 حاجا سيلغى تسجيلها، وستعطي الفرصة لتوزيع الحجاج على حملات أخرى، لافتا إلى انه تم استحداث حملات جديدة هذا العام، وسيكون هناك انخفاض في الأسعار بناء على مركزية الحملة، كذلك يمكن للحاج ان يختار السعر الذي يناسبه.
وأشار ابل إلى انه تم تقديم طلبات تسيير الحملات من تاريخ 25 أغسطس إلى 8 سبتمبر، لافتا إلى ان مبلغ التأمين الذي استحدث من أجل ضمان قدرة الحملة على تقديم خدماتها للحجاج، وعدم تقصيرها في حقهم، مشيرا إلى انه سيكون اعتماد الحملات من البعثة يأتي في المرحلة الثانية وبعدها اختيار الحجاج للحملات الموجودة على المنصة.
MENAFN28082024000055011008ID1108612899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.