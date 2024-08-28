وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة صربيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تسلم الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، نسخة من أوراق اعتماد تاتيانا جارتشيفيتش، سفيرة جمهورية صربيا المعينة لدى مملكة البحرين.
وقد رحب وزير الخارجية بالسيدة تاتيانا جارتشيفيتش، مؤكدًا اهتمام مملكة البحرين بتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بينها وبين جمهورية صربيا، والارتقاء بها نحو مستويات أكثر تطورًا في شتى المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا للسفيرة دوام التوفيق في مهام عملها الدبلوماسي.
من جانبها، أعربت السيدة تاتيانا جارتشيفيتش عن اعتزازها بتقديم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزير الخارجية، مشيدة بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا، مؤكدة حرصها على العمل نحو الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع خدمة للمصالح المشتركة.
حضر اللقاء، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية، والسفير صلاح محمد شهاب رئيس قطاع المراسم بوزارة الخارجية.
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