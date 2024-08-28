وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة صربيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالسيدة‭ ‬تاتيانا‭ ‬جارتشيفيتش،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬جمهورية‭ ‬صربيا،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تطورًا‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفيرة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬السيدة‭ ‬تاتيانا‭ ‬جارتشيفيتش‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بتقديم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتمادها‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مشيدة‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬صربيا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬نحو‭ ‬الدفع‭ ‬بهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬والسفير‭ ‬صلاح‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المراسم‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬