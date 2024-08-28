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بحث التعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

8/28/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بحضور‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تشملها‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ترسيخ‭ ‬الالتزام‭ ‬بقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتأكيد‭ ‬مكانتها‭ ‬الحضارية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومستشار‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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