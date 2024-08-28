بحث التعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بحضور وكيل وزارة الداخلية.
وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق في مجال تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية التي تشملها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وبما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال ترسيخ الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وتأكيد مكانتها الحضارية على المستوى الدولي.
حضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية ومستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
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