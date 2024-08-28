بحث التعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تشملها‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ترسيخ‭ ‬الالتزام‭ ‬بقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتأكيد‭ ‬مكانتها‭ ‬الحضارية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

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