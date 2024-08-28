القائد العام يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬