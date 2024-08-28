القائد العام يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين العقيد كريستوفر فلويد الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين، بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين، مشيداً بعلاقات الصداقة المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة وخاصة ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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