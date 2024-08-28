Thursday, 29 August 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القائد العام يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

8/28/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬العقيد‭ ‬كريستوفر‭ ‬فلويد‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN28082024000055011008ID1108612895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث