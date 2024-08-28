بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية وغرفة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد محمد نجيبي النائب الأول للرئيس، وسونيا جناحي عضو مجلس إدارة الغرفة عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وتم خلال اللقاء، استعراض الجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، بما يسهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
كما تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية والغرفة في مختلف المحافل الدولية من أجل تعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
MENAFN28082024000055011008ID1108612894
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.