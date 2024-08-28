بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية وغرفة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والغرفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬