وزير الداخلية يبحث مع محافظ مصرف البحرين المركزي سبل تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.
وقد أشاد الوزير بدور مصرف البحرين المركزي، وبالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للتحريات المالية والجهات المعنية، في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ المعايير الدولية المعمول بها، ما يسهم في تعزيز الثقة الدولية والسمعة المتميزة لمركز البحرين المالي والمصرفي.
وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز الأداء الوطني الفاعل والسمعة الدولية المرموقة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى المبادئ التشريعية والقانونية والمعايير التي يتم تطبيقها دوليا في هذا المجال.
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