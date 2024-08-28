وزير الداخلية يبحث مع محافظ مصرف البحرين المركزي سبل تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بدور‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬والسمعة‭ ‬المتميزة‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الوطني‭ ‬الفاعل‭ ‬والسمعة‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬المبادئ‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬والمعايير‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬