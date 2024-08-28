Thursday, 29 August 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية يبحث مع محافظ مصرف البحرين المركزي سبل تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

8/28/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬محاربة‭ ‬التطرف‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بدور‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬والسمعة‭ ‬المتميزة‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الوطني‭ ‬الفاعل‭ ‬والسمعة‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬المبادئ‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬والمعايير‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

MENAFN28082024000055011008ID1108612893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث